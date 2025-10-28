MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από τη νίκη με ανατροπή της Κηφισιάς κόντρα στην Καλλιθέα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ και φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς επί της Καλλιθέας με 2-1, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Τα highlights από τη νίκη με ανατροπή της Κηφισιάς κόντρα στην Καλλιθέα (vid)