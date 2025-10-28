Στο «στόχαστρο» της UEFA ο πρόεδρος της Λιλ για τα σχόλια του για την διαιτησία με ΠΑΟΚ

Ο Ολιβιέ Λετάν κινδυνεύει με τιμωρία από την UEFA, για τα σχόλια που έκανε για την διαιτησία στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, για την League Phase του Europa League.

Ο Δικέφαλος πανηγύρισε τεράστιο διπλό στην έδρα της Λιλ, όμως ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας στο ημίχρονο της αναμέτρησης διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για την διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς, εμπλέκοντας και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Equipe», η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία κίνησε πειθαρχική διαδικασία για τον πρόεδρο της Λιλ, καθώς τον κατηγορεί για «ακατάλληλη συμπεριφορά» και κινδυνεύει με βαριά τιμωρία για τα όσα έκανε στο ημίχρονο του ματς με τον ΠΑΟΚ.