Στο «στόχαστρο» της UEFA ο πρόεδρος της Λιλ για τα σχόλια του για την διαιτησία με ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος πανηγύρισε τεράστιο διπλό στην έδρα της Λιλ, όμως ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας στο ημίχρονο της αναμέτρησης διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για την διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς, εμπλέκοντας και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της «Equipe», η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία κίνησε πειθαρχική διαδικασία για τον πρόεδρο της Λιλ, καθώς τον κατηγορεί για «ακατάλληλη συμπεριφορά» και κινδυνεύει με βαριά τιμωρία για τα όσα έκανε στο ημίχρονο του ματς με τον ΠΑΟΚ.
INFO L'ÉQUIPE. La commission de discipline de l'UEFA s'est saisie de la sortie du président lillois Olivier Létang à la mi-temps de Lille-PAOK où il a mêlé Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, à sa contestation de l'arbitrage.— L'Équipe (@lequipe) October 28, 2025
