Με ήρωες τους Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και Ανγκισά, η ομάδα του Αντόνιο Κόντε απέδρασε από την έδρα της Λέτσε (0-1) και απολαμβάνει το ρετιρέ της Serie A.

Αυτή τη φορά, ο Ντε Μπρόινε ήταν τραυματίας, ο ΜακΤομινεϊ και ο Χόιλουντ δεν ξεκίνησαν βασικοί, επομένως η Νάπολι έπρεπε να βρει εναλλακτικούς ήρωες.

Τους βρήκε σε δύο από τους πιο αθόρυβους πρωταγωνιστές της. Ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε το πέναλτι του Καμάρντα (56’) και κράτησε το μηδέν πίσω, όμως η Λέτσε δεν κατάφερε να πάρει ούτε το βαθμό της ισοπαλίας.

Με κεφαλιά - κανονιά, ο Ανγκισά έδωσε το πολύτιμο τρίποντο στους παρτονοπέι (0-1), που απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής στην Serie A.