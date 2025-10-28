«Βούλιαξε» την Athens Kallithea στο Βόλο, με νίκη – ανατροπή (2-1) η Κηφισιά

Μπορεί η Athens Kallithea να προηγήθηκε με γκολ του Καντίγιο (8΄) στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας στο β΄ημίχρονο, η Κηφισιά πέτυχε δύο τέρματα (Αμανί 65΄- Μούσιολικ 69’ ) έφερε τούμπα (2-1) το ματς και πήρε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου.

Με το…καλησπέρα (8ο λεπτό) η Athens Kallithea άνοιξε το σκορ, όταν μετά από λάθος του Ρουκουνάκη, ο Καντίγιο βγήκε τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και με ιδανικό πλασέ βρήκε δίχτυα (0-1).

Η Κηφισιά ανεβάζοντας σταδιακά…στροφές επιχείρησε να φτάσει στο γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν αποτελεσματική αμυντική λειτουργία κι έκλειναν καλά τους διαδρόμους προς την εστία τους.

Στο 26΄ο Εσκιβέλ σέντραρε και ο Μούσιολικ από θέση βολής δεν κατάφερε να εκτελέσει.

Λίγο πριν το φινάλε του α΄ημιχρόνου (41΄) η Athens Kallithea «φλέρταρε» με το δεύτερο γκολ, όταν μετά από σέντρα του Σαρδέλη ο Παυλάκης με κεφαλιά από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ.

Δύο γκολ (σε τέσσερα λεπτά) και ανατροπή!

Η υπεροχή της Κηφισιάς καρποφόρησε στο 65΄. Τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Αμανί με πλασέ μετουσίωσε σε γκολ (1-1) το ωραίο γύρισμα του Ζέρσον.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ στο 69΄. Έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Μαϊντάνα, ο Μούσιολικ με ωραίο πλασέ βρήκε δίχτυα (2-1).

Στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα, η ομάδα του Λέτο διαχειρίστηκε έτσι όπως έπρεπε το ματς ώστε να...κλειδώσει το «τρίποντο».

Πρώτη νίκη για την Κηφισιά (έπειτα από δύο ισοπαλίες), τρεις ήττες σε τρία ματς για την Athens Kallithea στη League Phase του Κυπέλλου.

O διαιτητής Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Μαϊντάνα, Ινσούα, Εμπό, Προδρομίτη, Ξενόπουλο.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46΄Χουχούμης), Σόουζα (83΄Χριστόπουλος), Εμπό, Ρουκουνάκης, Λίγδας (46΄Πατίρας), Ντίας (61΄Αμάνι), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46΄Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερόλεμου (90΄Παϊσάο), Σαταριάνο, Παυλάκης (75΄Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης (62΄Γκολφίνος), Σαρδέλης (46΄Μαυρίας), Καντίγιο (75΄Φροσύνης).