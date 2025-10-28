Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά για την Κηφισιά (vids) 28-10-2025 21:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά Athens Καλλιθέα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 65' ο Σόουζα πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αμανί, που λίγο νωρίτερα πέρασε στο ματς, σκόραρε για το 1-1 και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μούσιολικ σημείωσε το 2-1 μετά από γύρισμα του Μαϊντάνα. Το 1-1 Το 2-1 Η κίνηση-ματ του Αταμάν κι η «κατάρα» του Παναθηναϊκού με τους ψηλούς menshouse.gr Ατάκα – ντροπή στον αέρα του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Μετά τα viral γέλια της Μίνας Καραμήτρου: Η απάντηση του μελισσοκόμου στον αέρα του OPEN έκλεισε στόματα dailymedia.gr Το φτερό βρέθηκε 4 χλμ μακριά: Ο γρίφος του πρώτου δυστυχήματος της Ολυμπιακής που στοίχειωσε τον Ωνάση menshouse.gr Γεννάνε και τα κοκόρια του: Σημαντικό deal Αλαφούζου instanews.gr Παίζει και στο 9 και στα πλάγια, έχει όλο το πακέτο που ζητάει: Θα πυροδοτήσει ο ΠΑΟ τη βόμβα του Γενάρη; menshouse.gr Βρες την ταινία από ένα πλάνο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ κινηματογράφου που χάνει και η Φίνος Φλιμ; menshouse.gr Ο ορισμός της κοροϊδίας: Ποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μετά τις… μειώσεις instanews.gr Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά για την Κηφισιά (vids) SHARE