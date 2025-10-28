Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά για την Κηφισιά (vids)

Στο 65' ο Σόουζα πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αμανί, που λίγο νωρίτερα πέρασε στο ματς, σκόραρε για το 1-1 και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μούσιολικ σημείωσε το 2-1 μετά από γύρισμα του Μαϊντάνα.

Το 1-1 Το 2-1