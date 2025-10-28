Ατρόμητος: Με επτά απουσίες ενάντια στον Παναθηναϊκό

Ο Ατρόμητος έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι ενάντια στον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Ατρόμητος παίζει την Τετάρτη (29/10), με τον Παναθηναϊκό για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αποστολή της ομάδας του Περιστερίου να γίνεται γνωστή.

Από αυτήν, απουσιάζουν οι Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Πάλιουρας, Τζοβάρας, Τσιλούλης και Μανσούρ, με τον τελευταίο να έχει τραυματιστεί στο ματς με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Μουντές, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Χότζα, Μπάκου, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος, Τσαντίλας