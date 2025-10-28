Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1: Ξέσπασαν οι Αγρινιώτες και παρέμειναν «ζωντανοί» για πρόκριση!

Σε ένα άκρως παραγωγικό ματς με πολλά γκολ και φάσεις, ο Παναιτωλικός συνέτριψε 4-1 την Ελλάς Σύρου χάρη στα γκολ των Τσούρα, Ματσάν κι Αγκίρε (2) κατακτώντας την πρώτη νίκη του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης, ειδικά αν καταφέρει να επικρατήσει του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη την τελευταία αγωνιστική.



Από την άλλη, η ομάδα της Σύρου έμεινε στους 3 βαθμούς και στο τελευταίο ματς θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό.



Το παιχνίδι από το ξεκίνημα του είχε καταιγιστικό ρυθμό και θέαμα. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τσούρα βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τη φανέλα του Παναιτωλικού, ανοίγοντας το σκορ. Η απάντηση των φιλοξενούμενων, όμως, ήρθε άμεσα, αφού στην αμέσως επόμενη φάση κέρδισαν πέναλτι, με τον Γιάκος, να ευστοχεί φέρνοντας το ματς στα ίσια (1-1).

Στους ίδιους ρυθμούς, ο Παναιτωλικός έχοντας επιθετικές διαθέσεις κατάφερε στο 13ο λεπτό να πάρει εκ νέου το προβάδισμα με τέρμα του Ματσάν, αποτέλεσμα που διατηρήθηκε ως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, δεν άλλαξε το σκηνικό της αναμέτρησης, με τον Παναιτωλικό να έχει την υπεροχή, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι καλές στιγμές για την Ελλάς Σύρου. Η «ζυγαριά» έγειρε οριστικά υπέρ των γηπεδούχων στο 61’, όταν ο Αγκίρε σημείωσε το 3-1, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 84’ ολοκλήρωσε την παράσταση των Αγρινιωτών, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ζίβκοβιτς, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Ματσάν (80' λ.τρ. Γκαρθία), Τσούρα (46' Ενκολόλο), Αγαπάκης, Κόγιτς (46' Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31' λ.τρ. Μανρίκε) και Νικολάου (41' λ.τρ. Μιγκέλ Λουίς).



ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46' Προβυδάκης), Γκέζος (75' Βερνάρδος), Γώγος, Χνάρης, Τσιαντούλας, Τριμμάτης (46' Νάτσος), Μπάμπης, Μουντρίχας (59' Καλός), Ντέβιντ Σίλβα (46' Κόλα) και Γιάκος.

