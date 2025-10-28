Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το απόλυτο για τον ΟΦΗ, άλμα για Κηφισιά

Ο ΟΦΗ έκανε το 3 στα 3 μετά το 3-1 επί του Ηρακλή, ενώ η ανατροπή της Κηφισιάς επί της Athens Καλλιθέα (2-1) την φέρνει σε τροχιά πρόκρισης.

Τα αποτελέσματα που άνοιξαν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχουν ως εξής:

ΌΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Καλλιθέα 2-1

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τους αγώνες της Τρίτης για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΟΦΗ 3 9 7-1 2. Λεβαδειακός 2 6 6-2 3. ΑΕΚ 2 6 3-1 4. Άρης 2 6 2-0 5. Κηφισιά 3 5 4-3 6. Ατρόμητος 2 4 5-3 7. Βόλος ΝΠΣ 2 4 4-2 8. Παναιτωλικός 3 3 5-4 9. Ολυμπιακός 1 3 2-1 10. Παναθηναϊκός 1 3 1-0 11. Ηρακλής 2 3 2-3 12. Ελλάς Σύρου 3 3 6-8 13. ΑΕΛ 2 1 3-4 14. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 2 1 2-3 15. Μαρκό 2 1 2-3 16. Καβάλα 2 1 1-4 17. Athens Καλλιθέα 3 0 1-4 18. Ηλιούπολη 2 0 1-4 19. ΠΑΟΚ 1 0 1-4 20. Αιγάλεω 2 0 0-4

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.

*** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η 3η αγωνιστική της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται την Τετάρτη (29/11) με τις εξής αναμετρήσεις:

15:00: Αιγάλεω - Άρης

15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ

17:30: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ