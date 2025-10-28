Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το απόλυτο για τον ΟΦΗ, άλμα για Κηφισιά

Τα αποτελέσματα που άνοιξαν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχουν ως εξής:
ΌΦΗ - Ηρακλής 3-1
Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1
Κηφισιά - Athens Καλλιθέα 2-1
Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τους αγώνες της Τρίτης για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΟΦΗ
|3
|9
|7-1
|2. Λεβαδειακός
|2
|6
|6-2
|3. ΑΕΚ
|2
|6
|3-1
|4. Άρης
|2
|6
|2-0
|5. Κηφισιά
|3
|5
|4-3
|6. Ατρόμητος
|2
|4
|5-3
|7. Βόλος ΝΠΣ
|2
|4
|4-2
|8. Παναιτωλικός
|3
|3
|5-4
|9. Ολυμπιακός
|1
|3
|2-1
|10. Παναθηναϊκός
|1
|3
|1-0
|11. Ηρακλής
|2
|3
|2-3
|12. Ελλάς Σύρου
|3
|3
|6-8
|13. ΑΕΛ
|2
|1
|3-4
|14. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|2
|1
|2-3
|15. Μαρκό
|2
|1
|2-3
|16. Καβάλα
|2
|1
|1-4
|17. Athens Καλλιθέα
|3
|0
|1-4
|18. Ηλιούπολη
|2
|0
|1-4
|19. ΠΑΟΚ
|1
|0
|1-4
|20. Αιγάλεω
|2
|0
|0-4
* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.
*** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.
Η 3η αγωνιστική της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται την Τετάρτη (29/11) με τις εξής αναμετρήσεις:
15:00: Αιγάλεω - Άρης
15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ
17:30: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ
18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
19:30: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ