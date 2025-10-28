Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Ο Καντίγιο νίκησε τον Ξενόπουλο και 1-0 η Καλλιθέα (vid) 28-10-2025 20:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά Athens Καλλιθέα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 8ο λεπτό η Καλλιθέα άνοιξε το σκορ. Ο Καντίγιο πάτησε περιοχή από δεξιά μετά από ασυνενοησία της άμυνας και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Ξενόπουλου για το 1-0. Το 0-1 της Κλλιθέας Μετά τα viral γέλια της Μίνας Καραμήτρου: Η απάντηση του μελισσοκόμου στον αέρα του OPEN έκλεισε στόματα dailymedia.gr Παίζει και στο 9 και στα πλάγια, έχει όλο το πακέτο που ζητάει: Θα πυροδοτήσει ο ΠΑΟ τη βόμβα του Γενάρη; menshouse.gr Γεννάνε και τα κοκόρια του: Σημαντικό deal Αλαφούζου instanews.gr Ο ορισμός της κοροϊδίας: Ποια προϊόντα του σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μετά τις… μειώσεις instanews.gr Το φτερό βρέθηκε 4 χλμ μακριά: Ο γρίφος του πρώτου δυστυχήματος της Ολυμπιακής που στοίχειωσε τον Ωνάση menshouse.gr Βρες την ταινία από ένα πλάνο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ κινηματογράφου που χάνει και η Φίνος Φλιμ; menshouse.gr Ατάκα – ντροπή στον αέρα του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Η κίνηση-ματ του Αταμάν κι η «κατάρα» του Παναθηναϊκού με τους ψηλούς menshouse.gr Ο Καντίγιο νίκησε τον Ξενόπουλο και 1-0 η Καλλιθέα (vid) SHARE