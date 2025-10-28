MENU
Ο Καντίγιο νίκησε τον Ξενόπουλο και 1-0 η Καλλιθέα (vid)

Στο 8ο λεπτό η Καλλιθέα άνοιξε το σκορ. Ο Καντίγιο πάτησε περιοχή από δεξιά μετά από ασυνενοησία της άμυνας και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Ξενόπουλου για το 1-0.

Το 0-1 της Κλλιθέας

