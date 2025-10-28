MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από την πρώτη νίκη του Παναιτωλικού στη League Phase (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ και φάσεις απο τη νίκη του Παναιτωλικού με 4-1 επί της Ελλάς Σύρου.
Τα highlights από την πρώτη νίκη του Παναιτωλικού στη League Phase (vid)