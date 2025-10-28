Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσέριν και Τζούρισιτς στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο

Εκτός αποστολής των «πράσινων» ο Σλοβένος χαφ και ο Σέρβος εξτρέμ, όπως και οι τραυματίες Πελίστρι, Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπακασέτας και Μπόκος.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για τη δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του. Οι «πράσινοι» δίνουν το δεύτερο παιχνίδι τους στη League Phase του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (29/10 - 19:30).

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι και τακτική.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκος ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Καλάμπρια.

Αναφορικά με την αποστολή, ο Τσέριν και ο Τζούρισιτς έμειναν εκτός καθώς έχουν επιβαρυνθεί με τα συνεχόμενα ματς. Αντίθετα μετέχουν οι νεαροί Σταμέλος, Φικάι, Μπρέγκου και Ζέκα.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Ζέκα.