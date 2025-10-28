Παναθηναϊκός: Εκτός κάδρου Μπλάνκο και Ρομαϊρόνε

Τα ονόματα των Τίτο Μπλάνκο και Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά που εξετάζουν οι «πράσινοι» για το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα είναι ξένος, θα έχει άριστη γνώση των διεθνών αγορών και θα συντελέσει ουσιαστικά ένα δίδυμο με τον Στέφανο Κοτσόλη (διευθυντής ποδοσφαίρου) στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ.

Τα ονόματα των Τίτο Μπλάνκο και Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε είναι αυτά που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες, όμως η πραγματικότητα είναι πως αμφότεροι βρίσκονται εκτός κάδρου και δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές που έχουν προκριθεί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Άλλη περίπτωση είναι αυτή που μοιάζουν να έχουν «κυκλώσει» οι «πράσινοι» και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, πιθανότατα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.