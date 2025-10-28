Η Φέγενορντ αποζημιώνει τους φίλους της που δεν μπόρεσαν να πάνε στο γήπεδο με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ μέσω ανακοινώσεις έκανε ότι όσοι οπαδοί της δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στο παιχνίδι Παναθηναϊκό (23/10) εξαιτίας της αλλαγής στην ώρα του αγώνα, θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Η απόφαση για την ώρα του αγώνα άλλαξε δύο φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας της καταιγίδας «Μπέντζαμιν» που έπληττε εκείνη την ημέρα το Ρότερνταμ.

Αυτές οι απανωτές αλλαγές προκάλεσαν σύγχυση και στο πρόγραμμα των οπαδών της ολλανδικής ομάδας, και κάποιοι δεν κατάφεραν να είναι τελικά παρόντες στο γήπεδο.

Η Φέγενορντ, με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (28/10), γνωστοποίησε ότι θα αποζημιώσει όσους δεν κατάφεραν τελικά να δώσουν το «παρών» στο «Ντε Κάιπ».

«Η Φέγενορντ αποζημιώνει τους φιλάθλους που δεν κατάφεραν απροσδόκητα να παρακολουθήσουν τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Λόγω της καταιγίδας ''Μπέντζαμιν'', η ώρα έναρξης του αγώνα έπρεπε να αλλάξει, γεγονός που εμπόδισε ορισμένους οπαδούς να βρεθούν στο' 'Ντε Κάιπ'' την περασμένη Πέμπτη.

Οι φίλαθλοι που δεν χρησιμοποίησαν τα εισιτήριά τους θα λάβουν επιστροφή χρημάτων. Όσοι είχαν εισιτήριο ημέρας θα αποζημιωθούν πλήρως, ενώ οι κάτοχοι διαρκείας που έχασαν τον αγώνα θα λάβουν το 1/4 της τιμής του εισιτηρίου διαρκείας τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του συλλόγου.