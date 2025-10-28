Με αρκετές απουσίες ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή ούτε για το ματς Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΛ, με τους Θεσσαλονικείς να μετρούν πάντως αρκετές απουσίες!

Το μόνο ευχάριστο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι πως ο Ντέγιαν Λόβρεν ξεπέρασε τις στομαχικές διαταραχές και την ίωση που τον ταλαιπωρούσε καθώς προπονήθηκε κανονικά!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παρέμεινε εκτός λόγω ίωσης και αυτόματα τέθηκε «νοκ άουτ» για την αυριανή (29/10 21:30) αναμέτρηση, ενώ Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, χωρίς να υπολογίζονται.

Δημήτρης Πέλκας και Δημήτρης Χατσίδης επανέρχονται σταδιακά μετά τους τραυματισμούς τους, δουλεύοντας ατομικά στο γήπεδο, δίχως όμως να βρίσκονται στα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού ενόψει Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα της προπόνησης της Τρίτης (28.10) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι όλοι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την επικείμενη αναμέτρηση.