ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Τα highlights της τριάρας του ΟΦΗ απέναντι στον Ηρακλή (vid) 28-10-2025 19:05 Οι καλύτερες στιγμές και τα τέσσερα γκολ από τη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον Ηρακλή στο Παγκρήτιο στάδιο (3-1) για την τρίτη αγωνιστική της Leageu Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.