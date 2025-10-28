MENU
Νους και Σαλσέδο ολοκλήρωσαν την ανατροπή για τον ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
Τιάγκο Νους και Έντι Σαλσέδο έβαλαν την υπογραφή τους και με όμορφα γκολ, ολοκλήρωσαν την ανατροπή του ΟΦΗ απέναντι στον Ηρακλή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Δείτε τα γκολ:

 

