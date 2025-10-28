Ντι Μάρτζιο: «Ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε φαβορί για αθλητικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό»!

Το όνομα του Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε ρίχνει στο τραπέζι ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για την θέση του αθλητικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό.
Ο γνωστός Ιταλός… μεταγραφολόγος αναφέρει ότι ο πρώην αθλητικός διευθυντής των Μπάρι, Τριεστίνα, Κιέβο και scout της Λάτσιο είναι φαβορί για να αναλάβει την θέση, αν και υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ κάνει το τριφύλλι να ψάχνει για νέο αθλητικό διευθυντή, ενώ τονίζεται ότι και στην θητεία του στα ιταλικά γήπεδα σε Ίντερ και Νάπολι, ο Ισπανός τεχνικός είχε συνεργαστεί με ιταλικούς αθλητικούς διευθυντές όπως ο Μάουρο Πεντρετσόλι και ο Φιλίπο Φούσκο.
Τονίζεται πάντως ότι ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει και ζυγίζει αρκετές υποψηφιότητες, μέχρι να βρει τον εκλεκτό για την θέση…
Panathinaikos | Anche Giancarlo Romairone in lizza per il ruolo di direttore sportivo https://t.co/Y7na9rRLtV— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 28, 2025