Ντι Μάρτζιο: «Ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε φαβορί για αθλητικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό»!

Ο παλιός αθλητικός διευθυντής της Μπάρι, Τριεστίνα και Κιέβο και scout της Λάτσιο εμφανίζεται ως βασικός υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε ρίχνει στο τραπέζι ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για την θέση του αθλητικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό.

Ο γνωστός Ιταλός… μεταγραφολόγος αναφέρει ότι ο πρώην αθλητικός διευθυντής των Μπάρι, Τριεστίνα, Κιέβο και scout της Λάτσιο είναι φαβορί για να αναλάβει την θέση, αν και υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ κάνει το τριφύλλι να ψάχνει για νέο αθλητικό διευθυντή, ενώ τονίζεται ότι και στην θητεία του στα ιταλικά γήπεδα σε Ίντερ και Νάπολι, ο Ισπανός τεχνικός είχε συνεργαστεί με ιταλικούς αθλητικούς διευθυντές όπως ο Μάουρο Πεντρετσόλι και ο Φιλίπο Φούσκο.

Τονίζεται πάντως ότι ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει και ζυγίζει αρκετές υποψηφιότητες, μέχρι να βρει τον εκλεκτό για την θέση…