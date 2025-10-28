Παίκτης σε αγώνα τοπικής κατηγορίας ξυλοκοπήθηκε και υπέστη κάταγμα κρανίου

Μια ντροπιαστική σκηνή έλαβε χώρα σε αγώνα ερασιτεχνικών ομάδων στην Αγγλία, αφού 27χρονος ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση από οπαδούς και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Το περασμένο Σάββατο (25/10) σε τοπικό πρωτάθλημα στην πόλη του Λίβερπουλ στον αγώνα μεταξύ των Ormskirk West End και Calci FC. Στο 22ο λεπτό ένας παίκτης της Ormskirk δέχθηκε κουτουλιά από αντίπαλό του με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γρήγορα ένταση.

Ο 27χρονος Ρίτσαρντ Αγκμπασόγκα είχε 12 θεατές να μπαίνουν στο γήπεδο και να τον βαράνε στο κεφάλι δίνοντάς του γροθιές και κλωτσιές.

Το παιχνίδι διεκόπη, με τον Αγκμπασόγκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί κάταγμα κρανίου μετά την άγρια επίθεση του δέχθηκε.

Η τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ερευνά την υπόθεση, ενώ στην Calci FC επιβλήθηκε αναστολή όλων των αγώνων της όσο διαρκεί η εν λόγω έρευνα.

Ο Αγκμπασόγκα θα χρειαστεί να μείνει στο νοσοκομείο για τρεις μήνες προκειμένου να αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Επειδή είναι αλλοδαπός φοιτητής στη χώρα, δεν δικαιούται νόμιμη αποζημίωση ασθένειας, με την ομάδα του να παίρνει την πρωτοβουλία δημιουργίας ιστοσελίδας, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάστασή του. Έως το πρωί της Τρίτης (28/10) το ποσό είχε ήδη φτάσει στις 2.200 λίρες.