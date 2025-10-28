Σπανός: «Το πρώτο γκολ του ΟΦΗ είναι κάπως ελεγχόμενο»

Ο προπονητής του Ηρακλή, Δημήτρης Σπανός ήταν ευχαριστημένος κατά το ήμισυ από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (3-1), τονίζοντας πως το γκολ της ισοφάρισης των Κρητικών ήταν κάπως ελεγχόμενο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είμαι ευχαριστημένος κατά το ήμισυ. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε ευκαιρίες και προηγήθηκε. Ισοφαρίστηκε από ένα γκολ που είναι κάπως ελεγχόμενο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών. Έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι και να δίναμε περισσότερα πράγματα για να πάρουμε κάτι. Δεν το πήραμε, συνεχίζουμε και κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής.

Ο Ηρακλής είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, έχει βάθος και ικανότητα παικτών και αν είμαστε σοβαροί και δουλεύουμε σωστά δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν».

