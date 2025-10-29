Ο κόσμος άπλωνε το χέρι στον Μπενίτεθ σα να του φώναζε «σώσε μας»

Ο Λευτέρης Μπακολιάς γράφει για το πρώτο αποτύπωμα που βάζει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ…

Ο Παναθηναϊκός βυθίζεται εδώ και χρόνια σε παράλογες κινήσεις, προσπάθειες που πάνε χαμένες πριν καλά-καλά αρχίσουν και λάθος νοοτροπία που αναπτύχθηκε με τον καιρό, οπότε στον Ισπανό στηρίζουμε την ελπίδα να αλλάξει αυτά για αρχή.

Όταν είσαι ένα μέγεθος όπως ο Παναθηναϊκός και έχεις 15 χρόνια να πανηγυρίσεις πρωτάθλημα, τότε το πρόβλημα είναι η ίδια η δομή σου. Η νοοτροπία που έχεις «χτίσει». Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς και αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις. Θεωρώντας πως θα λύσεις κάποιο πρόβλημα, ενώ στην πράξη δημιουργείς άλλα δέκα. Τα οποία προστίθενται στο βουνό αυτών που ήδη έχουν μαζευτεί.

Ο ερχομός του Ράφα Μπενίτεθ ίσως να κάνει τον Παναθηναϊκό καλύτερο ποδοσφαιρικά. Ίσως αν όλα πάνε καλά να πετύχει και το μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Είναι λογικό μέσα στη «δίψα» που υπάρχει, ο καθένας να περιμένει αυτά. Η ουσία της συμφωνίας με έναν προπονητή που θεωρείται απ’ τους σοφούς του αθλήματος πλέον, δεν είναι ένα πρωτάθλημα ή μια καλή μεταγραφή ή η πειθαρχία στα αποδυτήρια.

Το παν για τον Παναθηναϊκό είναι να του αλλάξει την ίδια τη φιλοσοφία. Εσωτερικά πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δηλαδή να αλλάξει τη νοοτροπία που υπάρχει από τη διοίκηση μέχρι το προπονητικό κέντρο. Επειδή αυτή δημιουργήθηκε μέσα από λάθη που μαζεύτηκαν και άρχισαν να μοιάζουν σωστά για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συστηματική επανάληψή τους. Με την απλή ανάγνωση να είναι το πόσες φορές έφυγαν και ξαναγύρισαν άνθρωποι. Κάτι που εκ των πραγμάτων είναι λάθος, γιατί αν δεν άξιζαν και κρίθηκαν γι’ αυτό, τότε γιατί γύρισαν, ενώ αν άξιζαν τότε γιατί έφυγαν;

Ξεκάθαρα υπάρχει αυτή τη στιγμή η λογική του «κάνε ό,τι γουστάρεις» στον Μπενίτεθ και στον Μπαλντίνι φυσικά. Με τον Ιταλό να είναι κι αυτός κάτι σαν τον Ίβηρα τεχνικό για το δικό του πόστο, επειδή έχει… χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Η ελπίδα λοιπόν, είναι να… ξεριζώσουν τη λογική που πάντα οδηγεί στην αποτυχία. Γιατί αυτοί έχουν και την εμπειρία και τη δύναμη να το κάνουν. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που θα κάνουν ένα βήμα πίσω επειδή θα σκεφτούν τη δουλειά τους. Δε μιλάμε για τύπους που θα ρισκάρουν τα ονόματά τους σε ένα βούρκο λαθών που θα τους «καταπιεί». Θα απαιτήσουν διαφοροποίηση και στέρεο έδαφος. Για να «πατήσει» η προσπάθεια καλύτερα.

Αυτό σε ελεύθερη μετάφραση για πολλούς ίσως να σημαίνει μεταγραφές. Είναι και μεταγραφές, όμως πιο πίσω στη λίστα. Αν ο Μπενίτεθ φέρει παίκτες, δεν έλυσε το πρόβλημα και δε θα πετύχει. Αν φέρει παίκτες ενώ παράλληλα διορθώνει τη «σάπια» και αποτυχημένηνοοτροπία του κλαμπ συνολικά, θα πετύχει. Και θα τον ευγνωμονούμε γι’ αυτό, θα μείνει στην ιστορία.

Η εμπειρία και όσα έχει κάνει στο ποδόσφαιρο, τον έχουν ήδη φέρει στο σημείο που αντιλαμβάνεται από την πρώτη μέρα μια κατάσταση. Τα λόγια του στην παρουσίασή του είναι ενδεικτικά. Δεν είπε κουβέντα για παίκτες αξίας, προσωπικότητες, τους οποίους περιμένει να του φέρουν. Λέτε να μη θέλει; Λέτε να μην ξέρει; Σαφώς και θέλει. Όμως πρώτιστα πρέπει να διορθωθούν δομικά ζητήματα.

Οι ακαδημίες που ανέφερε. Μέσω αυτών μπορεί να υπάρξει σωστή λειτουργία του Παναθηναϊκού. Ειδικά σε αυτή την ομάδα το γνωρίζουν καλά οι πάντες. Ακόμη και για τις μεταγραφές, ξάφνιασε η επιμονή του για τους Έλληνες παίκτες. Εξήγησε όμως και το γιατί:

«Είναι φανταστικό αν μπορούμε να φέρουμε και Έλληνες παίκτες. Αυτό θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, όσον αφορά την εσωτερική νοοτροπία».

Κοινώς αναζητά το πάθος, τη «φλόγα», την ευθύνη απέναντι στον Παναθηναϊκό, μέσω των Ελλήνων. Εκείνων που αντιλαμβάνονται καλύτερα την κατάσταση και το τι σημαίνει Παναθηναϊκός 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.

Θέλουν χρόνο όλα αυτά, Δε λύνονται με μια μέρα. Ούτε είναι απόφαση της στιγμής, του στυλ τώρα θα βάλω περισσότερα λεφτά, άρα αύριο τα πάντα θα είναι καλά. Δε μιλάμε για super market να ανεβάσεις το μπάτζετ σου και αυτόματα να έχεις καλύτερες και περισσότερες επιλογές στα ψώνια. Χρειάζεται χρόνος.

Όσο κι αν η κατάσταση μοιάζει μόνιμα των άκρων στον Παναθηναϊκό, ο κόσμος έχει επιδείξει πολλές φορές ωριμότητα. Αρκεί να διαπιστώσει πως κάτι γίνεται. Τον Μπενίτεθ τον χειροκρότησαν και έδειξαν σεβασμό όσοι ήταν στη Λεωφόρο. Είναι ένα πρώτο δείγμα στήριξης στον προπονητή. Όπου στήριξη είναι η προσμονή πως μέσω της δικής του συνολικής δουλειάς, επιτέλους κάτι θα αλλάξει στο κλαμπ.

Σα να του άπλωνε ο κόσμος το χέρι και να του φώναζε «σώσε μας». Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν ορθοποδήσει μια ομάδα με τον Μπενίτεθ προπονητή, τον Μπαλντίνισύμβουλο και ενεργό στις αποφάσεις, διάθεση για να δοθούν χρήματα και το ελεύθερο να «χτιστεί» το κλαμπ απ’ τα θεμέλια, προοπτική νέου γηπέδου, τότε πότε και πώς θα ορθοποδήσει;

Υ.Γ. Η πώληση του Μαξίμοβιτς έχει αποδειχθεί ίσως το μεγαλύτερο λάθος του καλοκαιριού. Και έγιναν πολλά είναι η αλήθεια.

Υ.Γ.1: Κακά τα ψέματα, το να περιμένουμε ανατροπές στο πρωτάθλημα με τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και την αντιμετώπισή του επιπρόσθετα, είναι σα να κυνηγάμε τη σκιά μας. Η Ευρώπη σιγά-σιγά πρέπει να οριοθετηθεί ως ο βασικός στόχος της σεζόν.