Η Ηλιούπολη ζητάει... Elite διαιτητή για το ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ!

Η Ηλιούπολη εξέδωσε ανακοίνωση σε ειρωνικό ύφος με την οποία ζητά… Εlite διαιτητή για τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Προφανώς, η ομάδα της Ηλιούπολης, αντιμετωπίζει με ειρωνικό τρόπο την πρωτοβουλία της ΑΕΚ να τοποθετηθεί VAR - με έξοδα της ίδιας της Ένωσης - στο αυριανό παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ηλιούπολης:

H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας, στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημα της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου -κατά προτίμηση Εlite- διαιτητή.

Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο.