ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Παναιτωλικού - Cosmnote Sport 2
3η αγωνιστική League Phase
Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
4 1
Ελλάς Σύρου
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
Διαιτητης
  • Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοι
  • Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
  • Δαμάντης (Ηπείρου)
Τεταρτος
  • Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Σκορερς
  • 3 Τσούρα
  • 13 Ματσάν
  • 61 Αγκίρε
  • 86 Αγκίρε
Κιτρινες καρτες
  • 19 Τσούρα
  • 33 Στάγιτς
  • 64 Μανρίκε
  • 77 Μιγκέλ Λουίς
  • 85 Ενκολόλο
Σκορερς
  • 6 Γιάκος (πέν.)
Κιτρινες καρτες
  • 36 Γώγος

Live: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

