Live: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON
Γήπεδο Παναιτωλικού - Cosmnote Sport 2
3η αγωνιστική League Phase
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
4 1
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
Διαιτητης
- Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοι
- Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
- Δαμάντης (Ηπείρου)
Τεταρτος
- Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Σκορερς
- 3 Τσούρα
- 13 Ματσάν
- 61 Αγκίρε
- 86 Αγκίρε
Κιτρινες καρτες
- 19 Τσούρα
- 33 Στάγιτς
- 64 Μανρίκε
- 77 Μιγκέλ Λουίς
- 85 Ενκολόλο
Σκορερς
- 6 Γιάκος (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 36 Γώγος