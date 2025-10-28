Πάει για έκτη αλλαγή προπονητή η Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη πάει για έκτο προπονητή μέσα στη σεζόν και ας είναι ακόμη Οκτώβριος, αφού φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να βρει τα πατήματά της.

Εδώ και λίγες ώρες ο Απόστολος Χαραλαμπίδης είναι παρελθόν από ρην Ηλιούπολη και ηομάδα της Super League 2 βρίσκεται στην αναζήτηση του έκτου προπονητή της για φέτος.

Ο Έλληνας τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας έπειτα από μόλις δύο αγώνες. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στην ΑΕΚ (29/10, 15:30).

Αυτή είναι η πέμπτη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία για φέτος, αφού προηγήθηκαν οι Στεφανίδης, Γκουτσίδης, Κουδούνης (ως υπηρεσιακός) και Μπαδή

