Έσοδα ρεκόρ για την Παρί Σεν Ζερμέν φέτος - Έβαλε στα ταμεία της 837 εκατ. ευρώ

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε τη σεζόν 2024-2025 με έσοδα ρεκόρ 837 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια ιστορική σεζόν τόσο σε αθλητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το UEFA Champions League, το UEFA Super Cup, τον 13ο τίτλο της Ligue 1, το 16ο Coupe de France και το 13ο Trophée des Champions, φτάνοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων της FIFA που διεξήχθη στις ΗΠΑ.

Παράλληλα ο σύλλογος έφτασε σε ένα σημαντικό οικονομικό ορόσημο παρά το δύσκολο πλαίσιο σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους: περιορισμένα εγχώρια τηλεοπτικά έσοδα σε σύγκριση με άλλα πρωταθλήματα και ένα στάδιο με μικρότερη χωρητικότητα.

Για τη σεζόν 2024-25, η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε εμπορικά έσοδα ύψους 367 εκατομμυρίων ευρώ και έσοδα από αγώνες ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, από το 2011, τη χρονιά που ανέλαβε η QSI, ο κύκλος εργασιών του συλλόγου έχει αυξηθεί εννεαπλασιαστεί - από 99 εκατομμύρια ευρώ σε 837 εκατομμύρια ευρώ.

«Η κατάκτηση του Champions League, του Super Cup και των εθνικών τίτλων οδήγησε σε πρωτοφανή ενθουσιασμό των οπαδών. Το Parc des Princes έκανε sold out για 170ό συνεχόμενο αγώνα (εναντίον Στρασμπούρ στις 17 Οκτωβρίου 2025), ενώ το ποσοστό ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας έφτασε για άλλη μια φορά το 98% για τη σεζόν 2025-2026. Τα συνεχώς αυξανόμενα έσοδα από τις ημέρες των αγώνων έχουν επταπλασιαστεί από το 2011, φτάνοντας τα 175 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη σεζόν - το τέταρτο συνεχόμενο ρεκόρ για τον σύλλογο», αναφέρεται.

Και συνεχίζει: «Η εμπορική επιτυχία έχει επίσης φτάσει σε νέα ύψη. Οι πωλήσεις αποκλειστικών συλλογών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ: οι πωλήσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα αυξήθηκαν κατά +210% από την έναρξη της σεζόν και οι πωλήσεις στα καταστήματα κατά +90%. Η Παρί Σεν Ζερμέν ενώνει πλέον μια κοινότητα 235 εκατομμυρίων ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 40% να είναι κάτω των 24 ετών - απόδειξη του ισχυρού δεσμού της με τη νέα γενιά. Ο σύλλογος είναι #1 στο Twitch, #2 στο TikTok αυτή τη σεζόν με πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές από τον Ιούλιο και ο τρίτος πιο πολυσυζητημένος σύλλογος παγκοσμίως.

Σε μόλις έξι εβδομάδες, πάνω από 110.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο ήρθαν να δουν το τρόπαιο του Champions League κατά τη διάρκεια της Stadium Tour, οι μισοί από αυτούς από το εξωτερικό. Ο σύλλογος διαθέτει πλέον 14 επίσημα καταστήματα παγκοσμίως, 180 ομάδες οπαδών σε 92 χώρες και 177 Ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν σε 21 χώρες, που εκπαιδεύουν πάνω από 50.000 νεαρούς παίκτες.

Οι πρόσφατες ανανεώσεις των συμβολαίων της Qatar Airways και της FDJ United καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων στο έργο του συλλόγου. Από την έναρξη της σεζόν, έξι νέοι συνεργάτες έχουν εγγραφεί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 31, εκ των οποίων πάνω από το ένα τρίτο παρέμεινε πιστό για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με μια μελέτη του CDES (2024), οι δραστηριότητες του συλλόγου δημιούργησαν οικονομικό αντίκτυπο 243 εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή και υποστήριξαν πάνω από 2.300 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 810 μόνιμων θέσεων το 2025».