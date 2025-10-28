Άρης: Με πάρα πολλές απουσίες η αποστολή για Αιγάλεω

Με αμέτρητες απουσίες η αποστολή του Άρη για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στο Αιγάλεω, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην υπολογίζει σε δέκα ποδόσφαιρές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με το Αιγάλεω (29/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μάικιτς, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντούντου, Καντεβέρε, Διούδης (τραυματίες), Μισεουί, Γαλανόπουλος (αμφότεροι αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και προληπτικά έμειναν εκτός αποστολής), Κάρλες Πέρεθ (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

