UEFA: Η Αγγλία κέρδισε το βραβείο «Fair Play» 2024-25

Η Αγγλία κέρδισε το βραβείο «Fair Play» της UEFA για τη σεζόν 2024-2025, σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα (fair play) που επιτεύχθηκαν σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA -σε συλλογικές και διεθνείς διοργανώσεις- από την 1η Ιουλίου 2024 έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Ελήφθησαν -όπως αναφέρει σχετικά η εφημερίδα της Βαρκελώνης «Mundo deportivo»- υπόψη μόνο οι ομοσπονδίες που έπαιξαν τουλάχιστον 54 αγώνες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένα όριο που προκύπτει διαιρώντας τον συνολικό αριθμό αγώνων της UEFA με τον αριθμό των συμμετεχόντων ομοσπονδιών-μελών.

Η UEFA λαμβάνει υπόψη τρεις κατηγορίες: συνολικό «Fair Play», βελτίωση στη συνολική βαθμολογία fair play από τη μία σεζόν στην άλλη και συμπεριφορά θεατών.

Η Αγγλία ηγείται της κατηγορίας συνολικό fair play με συνολικά 8.527 βαθμούς από 247 αγώνες. Η Σλοβακία είναι δεύτερη με 8.473 βαθμούς από 108 αγώνες και η Φινλανδία τρίτη με 8.470 βαθμούς από 140 αγώνες. Το Γιβραλτάρ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 7.682 βαθμούς σε 39 αγώνες.

Στη βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας «Fair Play» από τη μία σεζόν στην άλλη, ηγείται η Μολδαβία, η οποία έχει περάσει από 7.917 βαθμούς το 2023-24 σε 8.407, αύξηση 0,49 βαθμών.



Στη συμπεριφορά των θεατών, προηγούνται τα Νησιά Φερόε με 9.136 πόντους σε 62 αγώνες. Η Μολδαβία και το Καζακστάν καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Αγγλία είναι πρώτο από τα κορυφαία πρωταθλήματα σε αυτήν την κατηγορία, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση.

Οι νικήτριες ομοσπονδίες σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες θα λάβουν από 50.000 ευρώ η καθεμία, τα οποία μπορούν να δωρίσουν στον ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό σύλλογο της επιλογής τους για ένα έργο που σχετίζεται με το «Fair Play».

