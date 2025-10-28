Οι ενδεκάδες του ΟΦΗ - Ηρακλής

Οι επιλογές των Βενετίδη και Σπανού για την αναμέτρηση του ΟΦΗ απέναντι στον Ηρακλή για το κύπελλο betsson (16:00).

Οι δυο προπονητές πριν την έναρξη της αναμέτρησης έκαναν γνωστές τις αρχικές τους επιλογές.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Βενετίδης επέλεξε τους Κλίντμαν Λίλο κάτω από τα δοκάρια, Ανδρούτσο (δεξιά), Λέουις (αριστερά), Χριστόπουλο, Κωστούλα στο κέντρο της άμυνας. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Βούκοτιτς, μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο ο Φούντας και στην επίθεση οι Αποστολάκης, Νους, Ράκονιατς.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή

Ο Δημήτρης Σπανός επέλεξε τον Καρακασίδη κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρας της άμυνας Κατσικάς και Αναστασίου. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν Σιδεράς και Δημητρίου. Στα αμυντικά χαφ θα είναι ο Τσιντώνης με τον Φοφανά. Στην επίθεση θα είναι Κούστα στην κορυφή στα άκρα ο Μωυσίδης με τον Χάινριχ και ο Ντουρμισάι θα ειναι σαν δεύτερος επιθετικός.

Συνοπτικά:

ΟΦΗ: Λίλο, Ανδρούτσος, Λέουις, Χριστόπουλος, Κωστούλας, Καραχάλιος, Βούκοτιτς, Φούντας, Αποστολάκης, Νους, Ράκονιατς

Ηρακλής: Καρακασίδης, Κατσικάς, Αναστασίου, Σιδεράς, Δημητρίου, Τσιντώνης, Φοφανά, Κούστα, Μωϋσίδης, Χάινριχ, Ντουρμισάι