Η καλύτερη εκκίνηση της εξαετίας για τον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει όπως ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια. Με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, ο Δικέφαλος παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη περάσει δύο σημαντικά τεστ απέναντι σε Ολυμπιακό (εντός) και ΑΕΚ (εκτός).

Η φετινή του εκκίνηση (6-2-0) δεν είναι απλώς θετική, είναι η καλύτερη της τελευταίας εξαετίας, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά και συγκριτικά στα νούμερα. Από τη σεζόν 2020-21 και μετά, ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν είχε φτάσει σε έξι νίκες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές χωρίς ήττα.

Συγκρίσεις και στατιστικά

2025-26: 6-2-0 | 14-5

2024-25: 5-2-1 | 14-6

2023-24: 5-2-1 | 15-5

2022-23: 4-3-1 | 9-6

2021-22: 5-1-2 | 17-10

2020-21: 5-3-0 | 14-5

Τη σεζόν 2020-21, ο ΠΑΟΚ είχε επίσης παραμείνει αήττητος (5-3-0), ωστόσο, τότε οι περισσότερες ισοπαλίες (τρεις) έριχναν τον βαθμό αποδοτικότητας και του στερούσαν το απόλυτο μομέντουμ νικών.

Από εκείνη τη χρονιά και μετά, σε καμία από τις επόμενες σεζόν δεν κατάφερε να διατηρήσει παρόμοια σταθερότητα, παρουσιάζοντας πάντα τουλάχιστον μία ήττα ή περισσότερες ισοπαλίες στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος.

Ακόμη και στη σεζόν του τελευταίου πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος είχε ήδη δεχθεί ήττα στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, κάτι που φέτος δεν συνέβη...

Άμυνα VS Επίθεση

Με 14 γκολ υπέρ και μόλις 5 κατά, ο Λουτσέσκου έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο που λειτουργεί με μεγάλη συγκέντρωση και στόχευση στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η άμυνα, αν και είχε σκαμπανεβάσματα, είναι πιο σφιχτή, με μόνο πέντε γκολ παθητικό, και η επιθετική παραγωγή παραμένει σταθερή, χωρίς εξάρτηση από έναν παίκτη. Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, δείχνει ότι διαθέτει πολυφωνία στην επίθεση και ευρύ φάσμα λύσεων στο γκολ. Σε 16 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, 11 διαφορετικοί παίκτες έχουν ήδη βρει δίχτυα, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του Δικεφάλου μπορεί να απειλήσει από κάθε ζώνη του γηπέδου.

Και όλα αυτά την ώρα που το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου συγκαταλέγεται σε ένα «κλειστό» κλαμπ οχτώ ομάδων, οι οποίες παραμένουν αήττητες στα εγχώρια πρωταθλήματά τους.

Ο πρώτος... τελικός με τον Παναθηναϊκό!

Το κύπελλο με την ΑΕΛ στην Τούμπα (29/10) λειτουργεί ως ενδιάμεσο βήμα διαχείρισης, πριν ακολουθήσει η εκτός έδρας δοκιμασία με τον Πανσερραϊκό στις 2 Νοεμβρίου (19:30). Εκεί, ο Δικέφαλος θα χρειαστεί να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του συνέπεια και να κρατήσει τη δυναμική του. Όμως το βλέμμα όλων, με φόντο το πρωτάθλημα, στρέφεται στη μεγάλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στις 9 Νοεμβρίου. Ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα πρώτου «τελικού« της χρονιάς. Το crash test που μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή του πρωταθλήματος με αέρα κορυφής και πλήρη ψυχολογία.

