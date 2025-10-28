Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: 7ος ο Κέιν, στην 10η θέση Χάαλαντ και Μπαπέ

Ο επιθετικός της RFS Ρίγα, Ντάρκο Λέμαγιτς με 27 γκολ και 27 βαθμούς ηγείται της κούρσας για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Βρίσκεται μπροστά από τον επιθετικό της Ρούναβικ, Κλάεμιντ Όλσεν (26 γκολ με 26 βαθμούς), ενώ το σχετικό βάθρο συμπληρώνουν οι Κάσπερ Χεγκ(Μπόντο/Γκλιμτ), Ντάνιελ Κάρλσμπακ (Σάρμποργκ 08), Αουγκούστ Πρίσκε (Τζουργκάρντεν) και Ναχίρ Μπεσάρα (Χάμπαρμπι), όλοι τους με 17 γκολ και 25,5 βαθμούς.

Αμέσως μετά ακολουθεί ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) με 12 γκολ και 24 βαθμούς. Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 11 (λόγω ισοβαθμιών) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 27 (27 γκολ Χ 1)

2. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

3. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

4. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

5. Αουγκούστ πρίσκε Τζουργκάρντεν 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

6. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

7. Χάρι Κέιν Μπάγερν 24 (12 γκολ Χ 2)

8. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 24 (16 γκολ Χ 1,5)

9. Λέο Βάλτα Σίριους 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

10. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 22 (11 γκολ Χ 2)

-. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 22 (11 γκολ Χ 2)