Ράγιαν Ογεμπάντε: Το προφίλ του 18χρονου στόπερ που ετοιμάζεται να ντυθεί στα «γαλανόλευκα»

Το SDNA γράφει για τον κεντρικό αμυντικό της Β΄ ομάδας της Γουέστ Χαμ, Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στην Εθνική Ελλάδας Κ19. Το καθυστερημένο ξεκίνημα στη Γουέστ Χαμ, οι τραυματισμοί, το επαγγελματικό συμβόλαιο και η αποθέωση του επικεφαλής των ακαδημιών των «Σφυριών»!

Ο Ράγιάν Ογεμπάντε, ο οποίος αποτελεί την νέα... ανακάλυψη της ΕΠΟ προορίζεται για την K19 της Εθνικής. Πρόκειται για αριστεροπόδαρο σέντερ μπακ, ο οποίος έχει Νιγηριανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα.



Ο Ογεμπάντε, ο οποίος είναι κάτοικος Λονδίνου εντάχθηκε αρχικά ως μαθητής στην ομάδα Κ14 της Γουέστ Χαμ. Ο 18χρονος στόπερ αγωνίστηκε σε τοπικούς συλλόγους όπως οι Μπρόουντγουοτερ Φαρμ και Φόκους Φούτμπολ προτού προσελκύσει το ενδιαφέρον των σκάουτερ της Ακαδημίας της Γουέστ Χαμ.



Ύστερα από μια επιτυχημένη δοκιμή το 2021, ο νεαρός στόπερ δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω του. Μόλις έναν χρόνο μετά την υπογραφή του, έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ τον περασμένο Απρίλιο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τα «Σφυριά».

«Μπήκα στην Ακαδημία σχετικά αργά σε σχέση με άλλους παίκτες, και στην αρχή ήταν δύσκολο να φτάσω στο δικό τους επίπεδο. Όμως με σκληρή δουλειά κατάφερα να προσαρμοστώ. Τώρα που υπέγραψα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο, είμαι ενθουσιασμένος».

Έχοντας λάβει υποτροφία το 2023, ο Ογεμπάντε πέρασε μια δύσκολη πρώτη χρονιά, καθώς οι τραυματισμοί ανέκοψαν την πρόοδό του. Μια θλάση στον δικέφαλο και ένας τραυματισμός στον αστράγαλο τον κράτησαν εκτός δράσης συνολικά για οκτώ μήνες.



Έτσι, ενώ οι συνομήλικοί του υπέγραφαν επαγγελματικά συμβόλαια, ο Ογεμπάντε δεν τα παράτησε ποτέ και δούλεψε σκληρά για να επανέλθει πλήρως και να αποδείξει ότι ανήκει στη Γουέστ Χαμ.

«Στη διάρκεια της πρώτης σεζόν μου, είχα πολλές δυσκολίες με τραυματισμούς. Είναι δύσκολο όταν προσπαθείς να δείξεις τι μπορείς να πετύχεις και ότι απαιτείται για να γίνεις επαγγελματίας.



Έμεινα προσηλωμένος, δούλεψα σκληρά, και ένιωσα τεράστια ανακούφιση όταν έμαθα για το πρώτο μου συμβόλαιο. Ξέρω ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει, αλλά από εδώ ξεκινούν όλα».

Στη δεύτερη χρονιά του, ο Ογεμπάντε έκανε αισθητή την παρουσία του, φορώντας έξι φορές το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας Κ18 και βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στον πρώτο τελικό Κυπέλλου Premier League στην ιστορία της.

«Πρόσφατα είχα την τύχη να είμαι αρχηγός της ομάδας Κ18, κάτι που αποτελεί τεράστια τιμή για μένα. Είμαι ευγνώμων στους προπονητές για την εμπιστοσύνη τους. Είναι μια συναρπαστική περίοδος για όλους μας. Από τότε που εντάχθηκα στην Κ14 της Γουέστ Χαμ, αυτός είναι ο πρώτος μου τελικός Κυπέλλου».



Παρόντες στην υπογραφή του συμβολαίου του Ογεμπάντε ήταν η οικογένειά του και ο Διευθυντής της Ακαδημίας της Γουέστ Χαμ, Κένι Μπράουν, ο οποίος επαίνεσε τον νεαρό αμυντικό για την επιμονή του να ξεπεράσει τις δυσκολίες και δήλωσε βέβαιος ότι διαθέτει όλα τα προσόντα για να ξεχωρίσει στο επόμενο επίπεδο.

Ο Μπράουν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο τρόπος που ο Ράγιαν έχει δουλέψει από τότε που ήρθε στην Κ14 είναι υποδειγματικός. Ερχόμενος από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έδειξε μεγάλο ταλέντο από την πρώτη του μέρα στο Τσάντγουελ Χιθ. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες λόγω τραυματισμών, αλλά βγήκε από αυτές πιο δυνατός, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Εκτός γηπέδου είναι ταπεινός και σεμνός. Μέσα στο γήπεδο είναι σταθερός και δίνει εξαιρετική ισορροπία στην ομάδα ως αριστεροπόδαρος αμυντικός. Είμαστε βέβαιοι ότι, καθώς θα μεταβεί στο Ρας Γκριν με την ομάδα Κ21, θα προσαρμοστεί πολύ καλά.



Έχει φορέσει πολλές φορές το περιβραχιόνιο της Κ18 γιατί ηγείται αποτελώντας παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Έχει κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών και προπονητών, και όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι που δεσμεύτηκε με το σύλλογο για το μέλλον.

Κάθε μέρα ο Ράγιαν θέλει να βελτιώνεται. Δουλεύει το ίδιο σκληρά στις σπουδές του και στο γυμναστήριο όσο και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι ένα φανταστικό παιδί και ανυπομονούμε για ένα λαμπρό μέλλον μαζί του».