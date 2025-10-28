Ανοίξτε τα... μικρόφωνα, να εξηγεί ο διαιτητής τις αποφάσεις του live!

Ο Χρήστος Σταθόπουλος (ξανά)γράφει για την επιτακτική ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης διαφάνειας στο πρωτάθλημα. Το έκανε (και) η κορυφαία Premier.

Κάθε Κυριακή τα ίδια. Μια φάση, ένα replay, ένα VAR που κρατάει αιώνες και δέκα πάνελ να προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι είδε ή τι δεν είδε ο διαιτητής. Στο τέλος, όλοι θυμωμένοι, όλοι «δικαιωμένοι» από τη δική τους οπτική και το ποδόσφαιρο πιο διχασμένο από ποτέ.

Κι όμως, η λύση υπάρχει. Και την είχα γράψει πέρυσι.

Τον Οκτώβριο του 2024, στο SDNA, είχα αναφερθεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, όπου ο διαιτητής εξηγεί ζωντανά τις αποφάσεις του. Μια απλή, λογική, πολιτισμένη κίνηση. Ένα πρωτάθλημα παρόμοιο σε ανταγωνιστικότητα με το δικό μας, big 3 εκεί (Πόρτο, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ) και συνήθως η Μπράγκα να καραδοκεί, big 4 εδώ.

Τότε είχα γράψει πως έτσι θα γλιτώναμε όλοι χρόνο. Και τι είναι ο χρόνος; Χρήμα. Και διαφάνεια, θα προσθέσω σήμερα.

Η Πρέμιερ Λιγκ το έκανε φέτος πράξη. Ο διαιτητής, αφού ελέγξει το VAR, πιάνει το... μικρόφωνο και εξηγεί δημόσια: τι είδε, ποιον κανονισμό εφάρμοσε, γιατί ακύρωσε ή μέτρησε ένα γκολ. Το ίδιο για το πέναλτι, το ίδιο για την κόκκινη κάρτα. Δεν χρειάζεται panel, ούτε ράβδοι και πλάνα με μισό ώμο. Ακούς τον ίδιο τον άνθρωπο που πήρε την απόφαση. Και όλα τελειώνουν εκεί.

Σκεφτείτε τη διαφορά εδώ.

Το πέναλτι του Καμπελά στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, αν ο διαιτητής έλεγε επιτόπου τι είδε και τι έκρινε, πόσες ώρες τηλεοπτικού θορύβου θα είχαμε γλιτώσει;

Τα παράπονα του Αστέρα Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό, πάλι στη Λεωφόρο, ή ανάποδα τα παράπονα των πράσινων για τη φάση του Φερνάντεθ, θα είχαν τις απαντήσεις τους... ατάκα κι επί τόπου χωρίς παρατράγουδα και ανακοινώσεις.

Ή η περίφημη διαιτησία του Ζαμπαλα. Και πόσες ακόμα φάσεις κάθε Κυριακή βράδυ αφήνουν λογαριασμούς ανοιχτούς. Πέναλτι, offside, ακυρώσεις, δευτέρες κίτρινες που δεν έρχονται ποτέ. Όλα αυτά που στο τέλος της αγωνιστικής μένουν να μας χωρίζουν αντί να μας ενώνουν.

Η Super League δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει την UEFA να επιβάλει τέτοιες υποχρεωτικές αλλαγές. Αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να επιτρέψει επανεξεταση και σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης ή αμφισβητούμενων πειθαρχικών αποφάσεων, η Λίγκα μας πρέπει να είναι από τις πρώτες που θα κάνει κι εκείνη ένα βήμα ακόμα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας. Κι αυτό το βήμα θα γίνει μόνο με την απευθείας εξήγηση από πλευράς διαιτητών των αποφάσεων τους. Οι ίδιοι οι διαιτητες θα πρέπει να το ζητήσουν αυτό.

Δεν είναι θέμα «μοντερνιάς». Είναι θέμα επιβίωσης του ίδιου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάθε εβδομάδα χανόμαστε σε ερμηνείες, σε «γραμμές» και «φακέλους». Οι ομάδες ξοδεύουν, οι φίλαθλοι φανατίζονται, οι πρόεδροι φωνάζουν κι όμως, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ανοιχτό μικρόφωνο και λίγη εμπιστοσύνη.

Αρκετά με τις σκιές. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να ακούει, όχι να φαντάζεται.

Η τεχνολογία υπάρχει, ο εξοπλισμός είναι ήδη στα χέρια των διαιτητών, το παράδειγμα της Πρέμιερ Λιγκ είναι μπροστά μας. Το μόνο που λείπει είναι η απόφαση να ανοίξει ο ήχος.

Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι τον διαιτητή να μιλήσει, τότε στην πραγματικότητα δεν εμπιστεύεσαι ούτε το ίδιο το παιχνίδι.

Κι αν δεν ανοίξει ο ήχος, οι ψίθυροι δεν θα σβήσουν ποτέ.

Όπως είχα γράψει και τότε, το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε όσους το ψιθυρίζουν πίσω από τις κουρτίνες, αλλά σε εκείνους που το ακούν δυνατά, live.

