Τραγωδία στο Μιλάνο: Τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο άνδρα σε αναπηρικό καροτσάκι

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Το πρωί της Δευτέρας (27/10), ο Ισπανός τερματοφύλακας της Ίντερ, Χοσέπ Μαρτίνεθ, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 81χρονο άνδρα με κινητικά προβλήματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Φενεγκρό, κοντά στο Κόμο, σε μικρή απόσταση από το προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι». Ο Μαρτίνεθ φέρεται να κατευθυνόταν εκεί για την προπόνηση, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με το αναπηρικό αμαξίδιο του ηλικιωμένου. Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας La Repubblica, ο άτυχος 81χρονος ενδέχεται να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο, μπαίνοντας στη λωρίδα κυκλοφορίας του οχήματος. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής σταμάτησε αμέσως, προσπάθησε να προσφέρει βοήθεια και κάλεσε τις αρχές, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει το μοιραίο. Ο ίδιος είναι σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Ο 27χρονος Μαρτίνεθ, που υπέγραψε με την Ίντερ το καλοκαίρι του 2024, αποτελεί τον αναπληρωματικό του Γιαν Σόμερ και έχει ήδη δύο συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Πριν φορέσει τη φανέλα των «νερατζούρι», είχε αγωνιστεί στη Τζένοα, τη Λειψία και τη Λας Πάλμας.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η Ίντερ ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου του Κριστιάν Κίβου, που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τρίτης (28/10), πριν τον αγώνα με τη Φιορεντίνα.

Η ιταλική αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.