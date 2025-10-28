Απίστευτο... ή και όχι: Δέκα αλλαγές προπονητών σε επτά αγωνιστικές στην SL2!

Για τους περισσότερους Έλληνες, η 28η Οκτωβρίου είναι μέρα εθνικής περηφάνιας και τιμής. Για τους προπονητές της Super League 2, όμως, είναι συνήθως η περίοδος που αρχίζει η… παρέλαση των αποχωρήσεων.

Κάθε φθινόπωρο, λίγο πριν ή λίγο μετά την εθνική επέτειο, οι πρώτες αλλαγές στους πάγκους κάνουν την εμφάνισή τους. Η σεζόν 2025 δεν αποτελεί εξαίρεση – ήδη αρκετές ομάδες έχουν αλλάξει τεχνική ηγεσία, άλλες με «κοινή συναινέσει» κι άλλες με τρόπους που θυμίζουν περισσότερο απόλυση παρά παραίτηση.

Οι προπονητές που… δεν έφτασαν ως την παρέλαση

Ομάδα Προπονητής που αποχώρησε Ημερομηνία Νέος τεχνικός Ηρακλής Μπάμπης Τεννές μέσα Οκτωβρίου 2025 Δημήτρης Σπανός Αιγάλεω Απόστολος Χαραλαμπίδης 26 Σεπτεμβρίου 2025 Κώστας Βελιτζέλος Καμπανιακός Γιάννης Αποστολίδης 22 Οκτωβρίου 2025 Αναζητείται αντικαταστάτης ΠΑΟΚ Β΄ Νίκος Καραγεωργίου 20 Οκτωβρίου 2025 Ντάνι Πονζ Καβάλα Θωμάς Γράφας 26 Οκτωβρίου 2025 --- Χανιά Σελίμ Μπενασούρ 29 Σεπτεμβρίου 2025 Σέφκι Κούκι Ηλιούπολη Στεφανίδης → Γκουτσίδης → Μπαδήμας → Χαραλαμπίδης Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025 --- Athens Kallithea FC Κωνσταντίνος Μπράτσος 14 Οκτωβρίου 2025 Σωκράτης Οφρυδόπουλος

Η Super League 2 επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά τη φήμη της ως της πιο «εκρηκτικής» κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Ηλιούπολη αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: μέσα σε λίγες εβδομάδες άλλαξε τέσσερις προπονητές (και πάει για πέμπτο) — από τον Μάρκο Στεφανίδη στον Παναγιώτη Γκουτσίδη, μετά στον Νίκο Μπαδήμα, ενώ τελευταίος που αποχώρησε είναι ο Απόστολος Χαραλαμπίδης πριν από λίγες ημέρες.

Στον Ηρακλή, η σελίδα γύρισε με την αποχώρηση του έμπειρου Μπάμπη Τεννέ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Δημήτρη Σπανό, με την ελπίδα για σταθερότητα.

Η Athens Kallithea άλλαξε επίσης πορεία, με τον Κωνσταντίνο Μπράτσο να αποχωρεί και τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο να αναλαμβάνει, ενώ σε τροχιά ανακατατάξεων μπήκαν επίσης Αιγάλεω, Καβάλα, Χανιά και ΠΑΟΚ Β΄. Ο Καμπανιακός, τέλος, εξακολουθεί να ψάχνει τον επόμενο προπονητή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Super League 2 ζει τέτοιες «αναταράξεις» πριν καν φτάσει Νοέμβρης. Η πίεση των αποτελεσμάτων και οι υψηλές απαιτήσεις κάνουν τους πάγκους να… καίνε, με τις ομάδες να αλλάζουν γρήγορα ρότα όταν οι εμφανίσεις δεν ικανοποιούν.

Η 28η Οκτωβρίου φέρνει παρελάσεις, σημαίες και εθνική συγκίνηση — στη Super League 2, όμως, φέρνει και τα πρώτα σημάδια ανασχηματισμού. Το ερώτημα είναι ποιοι από τους φετινούς τεχνικούς θα καταφέρουν να σταθούν στη θέση τους ως την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.