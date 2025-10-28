Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η ενημέρωση του Πανσερραϊκού για τα εισιτήρια των φιλάθλων του ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 02/11/2025 στις 19:30, για την 9η Αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ομάδα μας χρειάζεται σε ακόμη έναν αγώνα την στήριξη σας, τη φωνή σας, το πάθος σας, στον λάκκο των λεόντων!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

¨Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της πως στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 02/11/2024 και ώρα 19:30, θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών οι θύρες 1-2-3-4-5-5Α-6-7.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται διαδικτυακά από την Ticketmaster από την Τρίτη 28/10/2025 πατώντας στον σύνδεσμο και τηλεφωνικά στο 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00).

Τα εκδοτήρια του Δημοτικού γηπέδου θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 29/10 και ώρες 10:00-14:00 & 18:00-20:00 και για την αγορά των εισιτηρίων θα είναι υποχρεωτική η επίδειξη Α.Δ.Τ, ΑΜΚΑ και email.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες.

Θύρες *5-5Α: 25€ | Παιδικό: 15€

Θύρες 2-4: 35€ | Παιδικό: 15€

Θύρα 3-VIP: 50€ | –

Θύρα 6 Golden: 70€ | –

*Στην Θύρα 5 και προσωρινά μόνο μέσω την εκδοτηρίων, έχουν δικαίωμα αγοράς έως δύο(2) εισιτηρίων και ενός(1) παιδικού ΜΟΝΟ κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη Θύρα 5 και όσοι αγόρασαν εισιτήριο στην ίδια θύρα έστω και σε έναν από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, χρησιμοποιώντας ως κουπόνι το ΑΜΚΑ τους.

Η είσοδος για τα παιδιά κάτω των 15 ετών(2011 και μεταγενέστερα), απαιτεί απόκτηση παιδικού εισιτηρίου και συνοδεία ενηλίκο

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση η ταυτοποίηση των εισιτηρίων στην εφαρμογή Gov.gr Wallet

-H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων είτε από τα εκδοτήρια, είτε μέσω της Ticketmaster, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει το QR code για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet. Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

-Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας αφού αγοράσει το εισιτήριο με την ίδια διαδικασία για το παιδί του, εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό.

-Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης στο σύστημα αγοράς εισιτηρίου δεν πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό ταυτότητας τους για να προχωρήσουν τη διαδικασία.

-Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα της Ticketmaster τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους.

-Για φιλάθλους άνω των 67 ετών ΜΟΝΟ της ομάδας μας, που δεν μπορούν να κάνουν χρήση smartphone, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου στα εκδοτήρια.

Για πληροφορίες στο https://tickets.gov.gr/

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος σε φιλάθλους κάθε ηλικίας, χωρίς ονομαστικό εισιτήριο. Ως εκ τούτου απαγορεύεται πλέον κι η ελεύθερη είσοδος σε παιδιά κάθε ηλικίας, η οποία ίσχυε μέχρι πρότινος.

Βάσει της νέας νομοθεσίας, όποιος φίλαθλος εισέλθει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ.

Οι φίλαθλοι του Πανσερραϊκού που έρχονται να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Οι αστυνομικές αρχές βάσει των νέων μέτρων θα προβούν σε ελέγχους ταυτοπροσωπίας στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και στις κερκίδες. Σε περίπτωση παράβασης, ο φίλαθλος που μπήκε στο γήπεδο με εισιτήριου άλλου καθώς και ο κάτοχος του εισιτηρίου, θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας του εκάστοτε εισιτηρίου, αμφότεροι θα τιμωρούνται επίσης με αποκλεισμό έξι μηνών από τα γήπεδα, ενώ σε περίπτωση παράβασης θα τιμωρείται και η ΠΑΕ με κλείσιμο της θύρας, που καταγράφηκε η παράβαση.

———————————————————————————————————————————–

“Η συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της.