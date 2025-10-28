Επιβράβευση για τον Οζντόεφ: Πολυτιμότερος κόντρα στον Βόλο!

Με δύο προσωπικά τέρματα, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αναδείχθηκε Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Βόλο στο γήπεδο της Τούμπας, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Mία ακόμη νίκη για τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας, παίρνοντας άλλους τρεις σημαντικούς βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Τα γκολ του Δικεφάλου σημείωσαν ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ στο 49’, ενώ ο Ρώσος μέσος «σφράγισε» τη νίκη με δύο όμορφα τέρματα στο 73’ και στο 80’. Ο Οζντόεφ είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, με ένταση, σωστές τοποθετήσεις και καθαρό μυαλό, κάτι που του χάρισε τον τίτλο του Fans’ Man of the Match με ποσοστό 63,59%.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης με 27,7%, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γκρεγκ Τέιλορ, που πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση στα μετόπισθεν..