Επιβράβευση για τον Οζντόεφ: Πολυτιμότερος κόντρα στον Βόλο!

Mία ακόμη νίκη για τον ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας, παίρνοντας άλλους τρεις σημαντικούς βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.
Τα γκολ του Δικεφάλου σημείωσαν ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ στο 49’, ενώ ο Ρώσος μέσος «σφράγισε» τη νίκη με δύο όμορφα τέρματα στο 73’ και στο 80’. Ο Οζντόεφ είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, με ένταση, σωστές τοποθετήσεις και καθαρό μυαλό, κάτι που του χάρισε τον τίτλο του Fans’ Man of the Match με ποσοστό 63,59%.
Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης με 27,7%, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γκρεγκ Τέιλορ, που πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση στα μετόπισθεν..