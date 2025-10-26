Καλεί τους μετόχους της ΠΑΕ σε συνάντηση η Ερασιτεχνική Καβάλα

Πρωτοβουλία για να βρεθεί άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΠΑΕ Καβάλα παίρνει η Ερασιτεχνική, καλώντας σε συνάντηση τη Δευτέρα όλους τους μετόχους.

Αναλυτικά:

Δεν είναι ώρα ούτε για λόγια ούτε για να αναφέρουμε αν ήμασταν μάντης κακών, είναι ώρα ευθυνών και πράξεων για όλους, γιατί για την ποδοσφαιρική μας ομάδα παλεύουμε για πολλά χρόνια να ορθοποδήσει και να μην βρεθεί στο τοπικό όπως πολλές άλλες ιστορικές ομάδες. Ούτε είναι επιτρεπτό και ανεκτό να κατηγορήσουμε τους ποδοσφαιριστές μας που δίνουν την ψυχή τους, τους οποίους στηρίζουμε και είμαστε ξεκάθαρα στο πλευρό τους και θα παλέψουμε και για αυτούς!

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της ΠΑΕ Α.Ο. Καβάλα, καλούμε την Δευτέρα 27/10 και ώρα 21:00 στα γραφεία μας όλους τους μετόχους που κατέχουν τις μετοχές τους από την σύσταση της Π.Α.Ε. Α.Ο. Καβάλα 2024, καθώς και τον εκπρόσωπο των νέων (άγνωστων & υπό μεταβίβαση) μετόχων κ. Λεωνίδα Μαχαίρα για να βρεθεί άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Π.Α.Ε. Α.Ο. Καβάλα 2024 που απειλεί την ύπαρξη και το μέλλον της.