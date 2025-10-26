Γιακουμάκης: «Βρήκαμε τον εαυτό μας, στόχος το γρήγορο γκολ κόντρα στον Βόλο»

Για την αγωνιστική επάνοδο του ΠΑΟΚ μίλησε ο Γιώργος Γιακουμάκης, τονίζοντας πως ο Δικέφαλος βρήκε την ταυτότητα του ως ομάδα, ενώ ανέφερε πως «κλειδί» απέναντι στον Βόλο θα είναι το γρήγορο γκολ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΝΟVA:

Για την πρόσφατη φόρμα του ΠΑΟΚ: «Το κάθε παιχνίδι για εμάς είναι διαφορετικό. Στα προηγούμενα, τις προηγούμενες βδομάδες, προσπαθήσαμε να φύγουμε από την κατάσταση που βρισκόμασταν, με ατυχή, αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε, είμαστε στη διαδικασία ότι χτίζουμε ακόμα, χτίζουμε χαρακτήρα, χτίζουμε ένα πολύ καλό σερί θετικών αποτελεσμάτων. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση και να είναι αυτή, έχουμε κάνει 2-3 αρκετά μεγάλες νίκες. Και επειδή ακριβώς είπα ότι έχουμε ξεκινήσει και χτίζουμε, θα ήταν πολύ κρίμα να το αφήσουμε να γκρεμιστεί τόσο γρήγορα και καθαρά από θέμα συγκέντρωσης. Αυτός είναι ο σκοπός μας: πάμε για τους τρεις πόντους.

Είναι ένα ακόμα παιχνίδι για μας. Δεν το βλέπουμε διαφορετικά, δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Ο Βόλος θα είναι άκρως ανταγωνιστικός, πιστεύω. Θα έρθει μία ομάδα που θα διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει μέσα στην Τούμπα, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό, και ελπίζω εμείς από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει, έτσι ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να προχωρήσουμε στο πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μας»

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα το τελευταίο διάστημα και έφτασε στις νίκες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Λιλ: «Η ψυχολογία. Λέγαμε ότι χρειαζόμαστε μία νίκη για να αλλάξει η ψυχολογία, και από τη στιγμή που ήρθε η πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό, αυτό και μόνο την κάνει ακόμα μεγαλύτερη. Την έχει κάνει να είναι μία νίκη με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, και στο ψυχολογικό κομμάτι και στο νοητικό κομμάτι, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ για τη συνέχεια. Έβγαλε οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή δεύτερες σκέψεις που είχαμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι βρήκαμε με τον εαυτό μας και αρχίζει να ρολάρει η ομάδα σιγά-σιγά»

Για το αν τον εντυπωσίασε πιο πολύ το 0-3 του πρώτου ημιχρόνου ή η επιμονή και η αντοχή που έδειξε στο δεύτερο για να κρατήσει ο ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα: «Δε νομίζω ότι νιώσαμε κατώτεροι σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, και γι’ αυτό το λόγο δε νομίζω να είχαμε τη σκέψη ότι μπορούμε να χάσουμε βαθμούς εδώ. Σε αυτό το γήπεδο μπορούσαμε και να διευρύνουμε το σκορ, όπως προείπατε. Νομίζω νιώσαμε πολύ καλά, πατούσαμε πολύ καιρό στο γήπεδο.

Πέρα από τα δύο στη μάνα που επιτρέψαμε τον αντίπαλο να μπει κάπως στο παιχνίδι, δεν είχαμε ιδιαίτερα απειληθεί από οργανωμένο παιχνίδι, από την άμυνά τους. Οπότε θεωρώ ότι νιώθουμε πολύ καλά με τον εαυτό μας. Νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει κι άλλα γκολ, με πολύ κλασικές ευκαιρίες. Και όταν έχεις και την ψυχολογία των δύο προηγούμενων αποτελεσμάτων σε ντέρμπι, όντας ανώτερος, αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικοί»

Για το τι σκεφτόταν πριν ακυρωθεί το τέταρτο γκολ: «Αυτό συζητούσαμε με τους συμπαίκτες μου, ότι εγώ ήμουν πολύ κοντά στη φάση και ήμουν ο πρώτος που σήκωσε το χέρι. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν 100% σίγουρος, αλλά είχα την υποψία ότι ήταν οφσάιντ. Και 4-4 να γινόταν, ήμουν πολύ ήρεμος, ήμουν πραγματικά πολύ ήρεμος. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου και θεωρούσα ότι με οποιονδήποτε τρόπο θα φύγουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι».

Για τον Τσιφτσή: «Αρχικά, είναι ένα εκπληκτικό παιδί, ένα υπέροχο παιδί. Ένας φοβερός χαρακτήρας, ο οποίος κάθε μέρα είναι ο ίδιος άνθρωπος, κάθε μέρα είναι ο ίδιος καλός άνθρωπος, ευγενής. Είτε έπαιζε είτε δεν έπαιζε, ήταν πάντα χαμογελαστός, με θετική ενέργεια, να προετοιμάζει τους συμπαίκτες του. Ακόμα και όταν αυτός δεν ήταν στην εντεκάδα. Πλέον είναι και πατέρας, αν και νεαρός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι για τον Τσιφτσή, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για τον Αντώνη, διότι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, και ναι, μπορώ, ακούγεται κλισέ, αλλά όντως δουλεύει πάρα πολύ.

Το παιδί αυτό είτε με τα γυμναστήρια πριν και μετά την προπόνηση, είτε με ατομικές, ποτέ δεν παραπονέθηκε όταν ήθελα να κάνω έξτρα προπόνηση στα τελειώματα. Ήταν πάντα εκεί. Πιστεύω ότι κι αυτός βελτιώνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και δεν έχω να πω το παραμικρό αρνητικό για τον Αντώνη. Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που είναι πρώτα απ’ όλα στα αποδυτήριά μας, γιατί τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται και τέτοιους επαγγελματίες, αλλά και σαν συμπαίκτης, διότι θεωρώ ότι είναι από τα next big thing της Ελλάδας»

Για τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει τον Βόλο: «Να είμαστε ουσιαστικοί, να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο γκολ γρήγορα, έτσι ώστε να ανοίξει το παιχνίδι και για αυτούς, να αναγκαστούν να βγουν μπροστά, και κάπως έτσι να μπορέσουμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι όταν παίζεις με ομάδες οι οποίες δεν έχουν τον ίδιο στόχο με εσένα, ειδικά στο γήπεδό σου, είναι λογικό να είναι πιο συγκεντρωμένοι στην αμυντική τακτική, στο πώς θα κλείσουν τους χώρους, στο πώς θα προσπαθήσουν να ροκανίσουν το χρόνο.

Εκεί κάπου κι εμείς πρέπει να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι. Θέλουμε θετική ενέργεια, χωρίς αγανάκτηση, χωρίς δεύτερες σκέψεις, έτσι ώστε να πετύχουμε το γκολ, το πολυπόθητο, και να μπορέσουμε μετά να δείξουμε και τα στοιχεία του παιχνιδιού μας που έχουμε»