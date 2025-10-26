Κωνσταντινίδης: «Δεν υπάρχει χρόνος για χαρές, έχει ποιότητα ο Βόλος»

Για άμεση συγκέντρωση στο σημερινό (26/10, 19:30) παιχνίδι κόντρα στον Βόλο έκανε λόγο άμεσος συνεργάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, τονίζοντας πως ο Δικέφαλος πρέπει να αφήσει πίσω του τα πρόσφατα νικηφόρα αποτελέσματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την πρόσφατη φόρμα του ΠΑΟΚ: «Να ξεκινήσω το γεγονός ότι λέμε για μια αλλαγή 180 μοιρών επειδή μιλάμε μαζί. Εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή που αναφέρεται. Για μένα η ομάδα, όταν όλοι λέγαν «δεν είναι καλά», ήταν μια χαρά. Το ότι μερικοί νομίζουν ότι όταν η μπάλα δημιουργεί φάσεις, επειδή δεν έμπαιναν τα γκολ, σημαίνει ότι η ομάδα ήταν κακή, επειδή δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα, επειδή έχουμε μάθει να τα κρίνουμε όλα από το αποτέλεσμα και μόνο, δε σημαίνει ότι η ομάδα δεν δούλευε όπως έπρεπε να δουλεύει.

Νομίζω ότι αυτό το διάστημα που συζητάμε τώρα, αν ρωτάτε εμένα αν ήτανε κακό, δεν ήταν κακό. Ήταν θέμα χρόνου και το είπαμε νομίζω και μαζί να αρχίσει η ομάδα να σκοράρει, όπως και σκοράρει. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει η λειτουργία, η αμυντική της ομάδας γενικότερα, γιατί είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή ότι η ομάδα δέχεται γκολ πολλές φορές. Είναι λογικό να δέχεσαι και γκολ και άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο.

Και είναι και πολύ λογικό μια ομάδα που έχει την ποιότητα που έχει η δική μας η ομάδα, να αρχίσει να ανταπεξέρχεται σωστά και να μπορεί να αντιδρά στην άμυνα σωστά και στην επίθεση σωστά, για να γίνονται όλα τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο όπως πρέπει να γίνονται. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η αλλαγή που λέτε. Νομίζω ότι η ομάδα απλά τώρα αρχίζει και καρπώνεται το ποδόσφαιρο που παίζει και ελπίζω να συνεχίσει έτσι, με τον ίδιο ρυθμό, για να μπορούμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε και να έχουμε ανάλογη καλύτερη συνέχεια».

Για το αν οι δύσκολες περίοδοι επηρεάζουν την καθημερινότητα της ομάδας: «Ναι, εγώ θα σας πω και πάλι ότι κανονικά η καθημερινότητα της ομάδας πρέπει να είναι ίδια. Είτε η ομάδα παίρνει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, είτε κάποια στιγμή μπορεί να έχει ένα ατυχές αποτέλεσμα ή να μην μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει στο γήπεδο. Νομίζω ότι μπορεί να μην ακούγεται όμορφα, δεν μπορεί να είναι φλατ η αγωνιστική ζωή μιας ομάδας. Αλλά γενικά, αυτές οι διακυμάνσεις πρέπει να είναι ελάχιστες έως μηδενικές.

Είμαστε όλοι επαγγελματίες, τα παιδιά είναι επαγγελματίες, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, δουλεύουν απίστευτα όμορφα στην καθημερινότητά μας και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η ατμόσφαιρα που υπάρχει στην ομάδα. Νομίζω ότι όπως είπαμε πριν, αυτές οι διακυμάνσεις πρέπει να είναι πολύ μικρές. Άρα λοιπόν, πρέπει να αφήνουμε κάθε ματς πίσω και να κοιτάμε το επόμενο, να το προετοιμάζουμε σωστά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος αν θέλεις να φτάσεις κάπου».

Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η συγκέντρωση στον σημερινό αγώνα μετά την σπουδαία νίκη κόντρα στην Λιλ: «Θα πρέπει από την Παρασκευή κιόλας. Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, δεν έχεις χρόνο από το ένα ματς στο άλλο. Τα ματς είναι συνεχόμενα. Έχουμε σε αυτό το διάστημα πριν την επόμενη διακοπή, εννοώ, εφτά παιχνίδια συνεχόμενα, ανά τρεις μέρες ή ανά τέσσερις μέρες. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για χαρά, δεν υπάρχει χρόνος για λύπη. Αυτά όλα πρέπει να ξεχνιούνται την επόμενη μέρα του κάθε αγώνα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα σου στοιχίσει στον επόμενο. Και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, γιατί όλοι οι αντίπαλοι είναι καλοί.

Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τις ομάδες που θεωρητικά είναι μικρές, που έχουμε στην Ελλάδα φέτος, γιατί έχουν δείξει ότι παίζουν πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε όλες τις ομάδες και αν δεν είσαι εκεί 100%, δεν πρόκειται να κερδίσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε για εμάς αύριο είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκέντρωση της ομάδας να είναι στο απόλυτο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς, αλλιώς το παιχνίδι θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο».

Για τον Τσιφτσή: «Η αλήθεια είναι ότι μας ικανοποιεί πάρα πολύ η απόδοση που έχει ο Αντώνης. Αν μιλάτε για έκπληξη, δεν ήταν έκπληξη, γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε και τα περσινά ματς που έκανε όταν χρειάστηκε. Η ομάδα ήταν παρούσα και με πολύ θετικό πρόσημο. Οπότε, αν μιλάμε για έκπληξη, όχι, δεν θεωρούμε έκπληξη την απόδοσή του. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Για το δύσκολο, πλέον, δίλημμα ανάμεσα σε Παβλενκα και Τσιφτσή: «Πολύ μεγάλο, και ευχαριστώ, πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, έτσι όπως το λέτε, είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μία ομάδα να έχει πολύ καλούς τερματοφύλακες νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις».

Για το τι έχει αποκομίσει ο ΠΑΟΚ από αυτές τις τρεις νίκες: «Εφόδια. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα είναι ότι η συγκέντρωσή μας είναι στο απόλυτο. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως ήταν, αναφέρομαι στον τελευταίο αγώνα, η Λιλ. Έχουμε έναν πολύ καλό ρυθμό και πρέπει να διατηρήσουμε, αγωνιστικά αλλά και ψυχικά/πνευματικά, την ίδια ταυτότητα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε μακριά».

Για τον Βόλο: «Η ομάδα του Βόλου είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία, που νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Στο ποδόσφαιρο, η τύχη είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετά τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται στο τέλος. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μία ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, πρεσάρει πολύ όμορφα, πρεσάρει τους αντιπάλους ψηλά, ξέρει να κυκλοφορήσει την μπάλα, έχει ποιότητα με καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές μπροστά, έτσι ώστε να δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

Οπότε, αν πάμε λίγο πίσω στη σημερινή συνέντευξη, όπως είπα και πριν, αν πνευματικά δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το αυριανό ματς και έχουμε ένα μικρό κομμάτι του μυαλού μας στη βραδιά της Πέμπτης, νομίζω ότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο αυριανό παιχνίδι».