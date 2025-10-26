Φαβορί ο Κόντης για τον ΟΦΗ - Στην έξοδο ο Ράσταβατς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΟΦΗ, με τον Μίλαν Ράσταβατς να βρίσκεται στην έξοδο και τους Κρητικούς να αναζητούν αντικαταστάτη.

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι το διαζύγιο του ΟΦΗ με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τη διοίκηση να ψάχνει ήδη τον επόμενο προπονητή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του grandsport.gr ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές με τον Χρήστο Κόντη.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού εμφανίζεται ως φαβορί, καθώς γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και έχει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παιχνίδι, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τη διοίκηση.

Στον ΟΦΗ σκέφτονταν εδώ και καιρό να απομακρύνουν τον Σέρβο τεχνικό και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έμοιαζε με τελευταία ευκαιρία. Η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική και πλέον φαίνεται πως το διαζύγιο θα βγει άμεσα.

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του ένα κρίσιμο παιχνίδι για το Κύπελλο με τον Ηρακλή, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και μένει να φανεί ποιος θα κάτσει στον πάγκο.