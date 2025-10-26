ΑΕΛ Novibet: 39 χρόνια χωρίς τον Χαράλαμπο Μπλιώνα - Τίμησαν τη μνήμη του στο Αλκαζάρ (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν ξεχνά τον Χαράλαμπο Μπλιώνα, που έχασε τη ζωή του πριν από 39 χρόνια από φωτοβολίδα στο Στάδιο Αλκαζάρ και σήμερα κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του.

Αναλυτικά:

Στις 26 Οκτωβρίου 1986, ο 29χρονος καθηγητής Χαράλαμπος Μπλιώνας έχασε τη ζωή του στο Στάδιο Αλκαζάρ, ύστερα από χτύπημα φωτοβολίδας. Ένα τραγικό περιστατικό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου μας αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.

Ο Χαράλαμπος Μπλιώνας ήταν το πρώτο θύμα της οπαδικής βίας στα ελληνικά γήπεδα. Δυστυχώς, δεν ήταν το τελευταίο. Η βία, με διάφορες μορφές, συνεχίζει να απειλεί τη χαρά του παιχνιδιού και την ασφάλεια των φιλάθλων.

Ακόμα και σήμερα, περιστατικά όπως αυτό υπενθυμίζουν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η πρόληψη, η παιδεία και η ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων – από τον αθλητισμό και την εκπαίδευση μέχρι την πολιτεία – είναι πιο απαραίτητες από ποτέ. Η εφαρμογή του αθλητικού νόμου είναι ένα βήμα, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Όλοι αξίζουμε να βρισκόμαστε στα γήπεδα με ασφάλεια, μαζί με τις οικογένειές μας, απολαμβάνοντας το άθλημα χωρίς φόβο. Κανένα παιχνίδι δεν αξίζει να στιγματίζεται από απώλειες και βία.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet το πρωί της Κυριακή τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου καταθέτοντας στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη του, παρουσία της διοίκησης της ΠΑΕ, του τεχνικού επιτελείου και των αρχηγών της ομάδας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήμυμα: η βία δεν χωράει ούτε στα γήπεδα, ούτε πουθενά αλλού.

Μάλιστα από πλευράς των αρχηγών ο Θανάσης Παπαγεωργίου έδωσε το δικό του μήνυμα: «αγαπημένε μας Χαράλαμπε, όσα χρόνια και εάν περάσουν η μνήμη σου δεν μείνει άσβεστη στις καρδιές όλων των Λαρισαίων αλλά και κάθε Έλληνα φιλάθλου. 39 χρόνια μετά, ο ηρωϊκός σου θάνατος μας ενώνει όλους σαν μια γροθιά που διεκδικούμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο χωρίς βία. Αιωνία σου η μνήμη Χαράλαμπε Μπλιώνα, παντοτινά. ΑΘΑΝΑΤΟΣ».