Ντέρμπι κορυφής στη Νέα Σμύρνη

Η μεγάλη αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Καλαμάτα δεσπόζει στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής για τον Β’ Όμιλο της Super League 2.

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη, με έπαθλο την κορυφή της βαθμολογίας. Στο -2 είναι οι «κυανέρυθροι» που έρχονται από το «τρίποντο» στο Αιγάλεω ενώ η «Μαύρη Θύελλα» πήρε, επίσης, σπουδαίο «διπλό», κερδίζοντας την Athens Kallithea FC.

Στο Μαρκόπουλο, τέλος, η Μαρκό κοντράρεται με τον Ολυμπιακό Β’, με τις δυο ομάδες να είναι σε καλή κατάσταση. Από τρεις σερί ισοπαλίες έρχονται οι γηπεδούχοι, όλες με σκορ 1-1, από τέσσερις νίκες στα πέντε πιο πρόσφατα ματς οι «ερυθρόλευκοι».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στον Α’ Όμιλο, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Μακεδονικό και Καμπανιακό, με τις δυο ομάδες να είναι στις τελευταίες θέσεις και χωρίς «τρίποντο» από τα μέσα Σεπτέμβρη. Με τον Ντάνι Πονζ στον πάγκο του, τέλος, ο ΠΑΟΚ Β’ περιμένει τον Νέστο Χρυσούπολης στην Καλαμαριά, ευελπιστώντας να πάρει την πρώτη εντός έδρας νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Αστέρας Aktor Β - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

ΠΟΤ Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

15:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Μακεδονικός - Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης (sportal.gr)

Β’ Όμιλος

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 0-0

Ηλιούπολη - Χανιά 0-2

Παναργειακός - Athens Kallithea 0-4

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

14:00 Πανιωνίου, Πανιώνιος - Καλαμάτα ΠΣ (Action24)

15:00 Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό - Ολυμπιακός Β’ (sportal.gr)

