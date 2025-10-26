Νέα νίκη για Αλ Νασρ και γκολ Νο 950 για τον Κριστιάνο (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με την Αλ Νασρ, φτάνοντας τα 950 γκολ στην καριέρα του.

Η Αλ Νασρ κέρδισε εντός έδρας την Αλ Χαζέμ με 2-0, με γκολ των Ζοάο Φέλιξ και Κριστιάνο Ρονάλντο, στον έκτο γύρο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας, με την ομάδα να είναι αήττητη υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς.

Η Αλ Νασρ πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Ζοάο Φέλιξ στο 25ο λεπτό, το οποίο τον ανεβάζει πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ με εννέα γκολ.

Το γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 88ο λεπτό, με ασίστ του Γουέσλι, σφράγισε τη νίκη, αλλά κι ένα ρεκόρ για τον Πορτογάλο. Ήταν το 950ό γκολ στην καριέρα του σταρ.