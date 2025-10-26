Παυλίδης: «Ξεχωριστή μέρα για την Μπενφίκα - Είναι πάντα καλό να βάζεις γκολ» (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στάθηκε στην εξαιρετική βραδιά της Μπενφίκα, μετά τα τρία γκολ που πέτυχε στο 5-0 επί της Αρούκα.

Με το πρώτο του φετινό χατ τρικ, ο Βαγγέλης Παυλίδης «σφράγισε» τη νίκη της Μπενφίκα επί της Αρούκα με 5-0. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έκανε λόγο για μια «ξεχωριστή μέρα για την Μπενφίκα», τονίζοντας την «εντυπωσιακή ατμόσφαιρα» στις κερκίδες του «Ντα Λουζ» και την άνετη νίκη της ομάδας.

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, πέντε γκολ στην έδρα μας. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πετύχαμε τόσα πολλά γκολ, όλοι απόλαυσαν αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να το έκαναν και οι οπαδοί, γιατί η ατμόσφαιρα σήμερα ήταν εντυπωσιακή. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για την Μπενφίκα και είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς», ανέφερε αρχικά.

Για το χατ τρικ, τόνισε: «Είναι πάντα καλό να βάζεις γκολ, να βοηθάς την ομάδα και να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά».