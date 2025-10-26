Τα φώτα στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ – Εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ κλέβει την παράσταση στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά από μια έντονη ευρωπαϊκή εβδομάδα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο σπουδαιότερο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη βαριά ήττα με 6-1 στο «Μονζουίκ» από την Μπαρτσελόνα, ενώ η Ένωση από την επιβλητική νίκη με 6-0 επί της Αμπερντίν. Ωστόσο, και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη στο ντέρμπι, καθώς οι ήττες από τον ΠΑΟΚ τους έριξαν από την κορυφή.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς θέλουν να δώσουν απαντήσεις και έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους, υπολογίζοντας κούραση, απουσίες, αλλά και τη θέληση των παικτών να αγωνιστούν σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι που αρχίζει στις 21:00.

Ο ΠΑΟΚ στις 19:30 υποδέχεται στην Τούμπα τον Βόλο και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που τρέχει στα τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέκτησε την ψυχολογία της και θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, απέναντι στο ανεβασμένο σύνολο του Χουάν Φεράντο.

Ο Παναθηναϊκός στις 17:30 κάνει ένα νέο ξεκίνημα, φιλοξενώντας τον ουραγό Αστέρα Aktor στη Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να κάνει πετυχημένο ντεμπούτο, απέναντι στους Αρκάδες του Κρις Κόουλμαν, που αγνοούν τη νίκη έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Λεβαδειακός και Άρης κοντράρονται στις 17:00 στο «Λάμπρος Κατσώνης», με τις δυο ομάδες να είναι ισόβαθμες. Οι Βοιωτοί βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ αναζητά τη σταθερότητα στην απόδοση και τα θετικά αποτελέματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος Αθηνών 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Άρης (Novasports 2)

17:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)

21:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 7 17

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 16

3. ΑΕΚ 7 16

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 7 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7 11

6. ΑΡΗΣ 7 11

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 8 9

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 9

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 8

11. ΑΕΛ 8 7

12. ΟΦΗ 7 6

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 5

14. ASTERAS AKTOR 7 3