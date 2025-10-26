Το απίστευτο... story πίσω από το πρώτο γκολ του Κωστούλα στην Premier League!

Το παρθενικό τέρμα του νεαρού επιθετικού, μάλιστα κρύβει και ένα απίθανο στόρι, αφού ο άνθρωπος που έβγαλε την ασίστ στον Μπάμπη Κωστούλα είναι ο αειθαλής, Τζέιμς Μίλνερ.
O 39χρονος χαφ, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League, πέντε χρόνια πριν γεννηθεί ο Μπάμπης Κωστούλας (!), ενώ έχει τεθεί και αντιμέτωπος με τον πατέρα του, Θανάση.
Ήταν 10 Μαρτίου του 2005, όταν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ για την φάση των «16» του τότε Κυπέλλου UEFA, με τον Θανάση Κωστούλα να παίρνει φανέλα βασικούς για τους «ερυθρόλευκους».
Σε εκείνο το ματς, ο Τζέιμς Μίλνερ, είχε μπει ως αλλαγή και είχε δώσει την ασίστ στον Πάτρικ Κλάιφερτ για το τελικό 1-3 της Νιούκαστλ.
pic.twitter.com/wbqR2G7FP6— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) October 25, 2025