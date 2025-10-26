Ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ για την Λίβερπουλ

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ διανύει περίοδο παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος, καταγράφοντας τα αρνητικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
Με την ήττα από την Μπρέντφορντ, η Λίβερπουλ έγινε η τέταρτη ομάδα στην ιστορία της Premier League, που την επόμενη σεζόν από την κατάκτηση πρωταθλήματος, τρέχει σερί τεσσάρων σερί ηττών.
Η Λέστερ την σεζόν 2016/2017 μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος έτρεξε σερί πέντε συνεχόμενων ηττών, με την Λίβερπουλ την σεζόν 2020/2021 να έχει και πάλι τέσσερις σερί ήττες.
Οι «Reds», μάλιστα ακολουθούν τα... χνάρια της Μάντσεστερ Σίτι, αφού την περσινή σεζόν η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε και αυτή τέσσερις σερί ήττες, μια σεζόν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.