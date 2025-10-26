Ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ για την Λίβερπουλ

Οι «Reds» δεν μπορούν να βγουν από την αγωνιστική κρίση, αφού γνώρισαν τέταρτη συνεχόμενη ήττα στην Premier League, αυτή τη φορά από την Μπρέντφορντ με 3-2.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ διανύει περίοδο παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος, καταγράφοντας τα αρνητικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.

Με την ήττα από την Μπρέντφορντ, η Λίβερπουλ έγινε η τέταρτη ομάδα στην ιστορία της Premier League, που την επόμενη σεζόν από την κατάκτηση πρωταθλήματος, τρέχει σερί τεσσάρων σερί ηττών.

Η Λέστερ την σεζόν 2016/2017 μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος έτρεξε σερί πέντε συνεχόμενων ηττών, με την Λίβερπουλ την σεζόν 2020/2021 να έχει και πάλι τέσσερις σερί ήττες.

Οι «Reds», μάλιστα ακολουθούν τα... χνάρια της Μάντσεστερ Σίτι, αφού την περσινή σεζόν η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε και αυτή τέσσερις σερί ήττες, μια σεζόν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.