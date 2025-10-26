Στον αέρα το μέλλον του Ράσταβατς στον ΟΦΗ

Η ήττα του ΟΦΗ από τον Ατρόμητο, αναμένεται να φέρει εξελίξεις αφού το μέλλον του Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται στο... αέρα.

Οι Κρητικοί έχουν πραγματοποιήσει κάκιστο ξεκίνημα στην φετινή σεζόν, με την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο να ξεχειλίζει το ποτήρι, κάτι που μεταφράστηκε και στην έντονη γιούχα των οπαδών του ΟΦΗ, προς τους ποδοσφαιριστές και τον Σέρβο τεχνικό.

Ο Ράσταβατς στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, δεν έδειξε καμία διάθεση να παραιτηθεί, τονίζοντας ότι έχει την υποστήριξη του προέδρου του ΟΦΗ, όμως η παρουσία του στον πάγκο των Κρητικών για την συνέχεια του πρωταθλήματος, μόνο σίγουρη δεν θα πρέπει να θεωρείται.