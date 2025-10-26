Κοντούρης: «Όνειρο ζωής το γκολ με την ομάδα που αγαπώ»

Ο Σωτήρης Κοντούρης μετά το ισόπαλο 1-1 του Παναιτωλικού με την Κηφισιά, μίλησε για το γκολ που σημείωσε, τονίζοντας ότι ήταν ένα παιδικό όνειρο που εκπληρώθηκε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής. Το περίμενα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Θα ήταν μεγαλύτερη η χαρά αν φεύγαμε με τους τρεις πόντους. Δεν τα καταφέραμε. Είμαστε στεναχωρημένοι αλλά κοιτάμε το παιχνίδι με την Σύρο.

Ήταν το πρώτο μου γκολ με τον Παναιτωλικό. Είμαι από πολύ μικρός στις ακαδημίες. Ήταν το πρώτο βήμα, να σκοράρω με την ομάδα που αγαπώ. Προχωράμε, νέα μέρα, νέοι στόχοι.

Μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό που συνέβη στον Αγκίρε. Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν θα πέσει κανείς πάνω του να τον φάει. Κοιτάμε τι δεν κάναμε καλά. Δεν είναι ο λόγος ο Χόρχε και ο κάθε Χόρχε. Είμαστε στο πλευρό του, είμαστε οικογένεια».