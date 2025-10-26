Η Βιγιαρεάλ άλωσε το Μεστάγια και μπήκε στην τριάδα

Την 6η της νίκη στο πρωτάθλημα, μετά από δέκα αγωνιστικές, πέτυχε απόψε η Βιγιαρεάλ στο Μεστάγια, όπου επικράτησε με 2-0 της Βαλένθια, η οποία δε λέει να συνέλθει.

Οι φιλοξενούμενοι μετά από δύο παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη (ισοπαλία και ήττα) επέστρεψαν στα τρίποντα και ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας, όπου και θα παραμείνουν άσχετα με τα υπόλοιπα ματς του προγράμματος.

Για πέμπτο ματς οι «νυχτερίδες» δεν μπόρεσαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες), γεγονός που δεν επέτρεψε να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Τελευταία φορά που η Βαλένθια πήρε το τρίποντο ήταν στις 20/9 και το 2-0 επί της Αθλέτικ στο ίδιο γήπεδο.