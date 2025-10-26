Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι και παρότι ο Σαλάχ σκόραρε, γνώρισε 4η σερί ήττα στην Premier League, αυτή τη φορά στην έδρα της Μπρέντφορντ (3-2).

Ελεύθερη πτώση για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, που δεν θυμίζει σε τίποτα την προ μηνών πρωταθλήτρια και που δεν μπορεί να συνέλθει. Οι Reds έχασαν με 3-2 από την Μπρέντφορντ, ήττα που ήταν η 4η σερί στο πρωτάθλημα. Εκτός 4άδας είναι πλέον η Λίβερπουλ και αν η Άρσεναλ νικήσει, η διαφορά από την κορυφή θα πάει στους 7 βαθμούς.

Καλύτερο ξεκίνημα ούτε στον ύπνο τους δεν θα είχαν δει οι γηπεδούχοι. Στο 5’ έπειτα από μακρινό… πλάγιο, ο Άγιερ πήρε την κεφαλιά και ο Ουτάρα, η μεταγραφή των 42 εκατ. ευρώ, έγραψε το 1-0 με γυριστό. Ο Σαλάχ είχε ως highlight ένα κακό κοντρόλ στο 10’ όμως η Λίβερπουλ αντέδρασε άμεσα, μεταφέροντας το ματς στο αντίπαλο μισό και παίρνοντας την κατοχή στο 80%. Στο 20’ οι Reds έχασαν τεράστια ευκαιρία με κοντινό αριστερό του Βιρτς από πάσα του Εκιτίκε, όμως ο Γερμανός δεν άνοιξε λογαριασμό και στο 39’ ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε τη «ρουκέτα» του Ντάμσγκααρντ.

Ο τελευταίος πάντως την έκανε τη ζημιά στους πρωταθλητές, καθώς στο 45’ με αδιανόητη μπαλιά έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Σάντε και εκείνος πλάσαρε τον Γεωργιανό keeper. Το 2-0 πάντως δεν έμεινε για το ημίχρονο, αφού στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσων ο Μπράντλεϊ έκανε συρτή σέντρα που πέρασε απ’ όλους και ο Κέρκεζ φάτσα με το τέρμα δεν αστόχησε (2-1).

Οι περισσότεροι στο ημίχρονο θα πίστεψαν ότι η Λίβερπουλ έχει το μομέντουμ, όμως στους προηγούμενους 39 αγώνες που προηγήθηκε με 2+ γκολ, η Μπρέντφορντ είχε παραχωρήσει μόλις μια ισοπαλία. Και αυτό το σερί δεν έμελλε να σπάσει. Στο 60’ ο Ιγκόρ Τιάγκο έκανε το 3-1 από τη βούλα μετά το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR για μαρκάρισμα του Φαν Ντάικ στον Ουατάρα πάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έβαλαν ό,τι είχαν στο γήπεδο, έπαιξαν το ματς σαν να είναι τελικός και παρότι ο Σαλάχ στο 89’ επέστρεψε στα γκολ μετά από πάσα του Σόμποζλαϊ, κράτησαν με λύσσα το 3-2 έπειτα από 100 λεπτά αγώνα.